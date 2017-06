Lover flott dag i Vera likevel

Tradisjonsrike Veressjøen rundt arrangeres førstkommende lørdag i den vakre fjellbygda. Helgådalingene har ikke all verden til overskudd, men en skikkelig god lørdag skal det bli.

Tappet for energi

Leder for veresfestivalkomiteen, Ingrid Marie Elnes, påpeker at de siste seks månedene har tappet dem for krefter.

– All tid og energi er brukt på å mobilisere i mot de regjerende styresmakter i vår kommune.

Likevel så møter de opp og arrangerer sommereventyret i Vera.

– Vi er egentlig helt tappet for krefter etter de siste seks månedene, men bygdefolket møter opp på dugnad.

Reiser seg sammen

Etter at det ble vedtatt at Volden skole skal legges ned, føler bygdefolket at det er bare å gi opp kampen mot styresmaktene. Men, de viser imidlertid tæl.

– Mandag kveld vedtok styresmaktene å legge ned den siste offentlige instans vi har i vårt dalføre. Egentlig føler vi vel alle for å bare legge oss ned. Dra teppet over hodet, lukke øynene og drømme oss langt vekk, poengterer Elnes før hun fortsetter:

– Men, den splid som de regjerende makter prøver å skape mellom våre flotte bygder, den striden skal de bli slippe å få oppleve. Vi skal reise oss sammen. Og vi skal aldri glemme. Aldri.

Dermed blir det folkefest i Vera også i år.

Varme og omtanke

Det blir en hel masse ulike aktiviteter å boltre seg i når det tradisjonsrike arrangementet går av stabelen i fjellbygda. For de minste er det Minisjøen rundt som gjelder, mens for de som ønsker seg en lengre tur er det den historiske runden rundt Veressjøen som gjelder.

– Alle store og små i hele vår langstrakte kommune er hjertelig velkommen. Bli med oss opp Veresvegen. Bli med oss rundt Minisjøen. Bli med oss rundt Veressjøen under regntung himmel. Vera samfunnshus er ikke så stort, men her har vi varme og omtanke til alle som vil inn, forteller Ingrid Marie Elnes.

For de som ønsker å prøve seg på runden rundt Veressjøen så kan de vente seg en tøff og historisk runde. Etter 40-årsjubileet har de nemlig gått tilbake til den originale traseen. Seige myrtraseer, heftige stigninger, luftige svev ned mot Tronsmoen før de siste kilometrene tilbakelegges på den gruslagte Veresvegen inn mot Vera samfunnshus. Kallenavnet til løpet er trossalt «Midt-Trøndelags heftigste fjell-løp».

Alt ligger til rette for en flott begivenhet til helga når bygdafolket mobiliserer det de har av krefter for å arrangere dette.