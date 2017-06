Til topps i styrkeprøven

De smadret Rye og de andre lagene i Den store Styrkeprøven på sykkel..

- Jeg har åtte starter i dette rittet. Jeg så ikke for meg at jeg en gang i fremtiden skulle være en del av vinnerlaget da jeg debuterte i styrkeprøven for en del år tilbake. Heller ikke at det skulle være mulig for meg å sykle godt ned på 13-timerstallet som vi gjorde i dag selv om det var langt fra optimale forhold. En kombinasjon av det og at vi «knuste» forhåndsfavoritten gjorde det ekstra godt å lykkes, sa Rolien Veseth. 41-åringen som først begynte med sykling i voksen alder. Fremgangen har ikke latt vente på seg for den energiske åsbyggen.

Krevende vind

Klokkene hadde gått i 13 timer og 32 minutter da Rolien Veseth. Jermstad og 15 andre i Trønderekspressen krysset målstreken i Den store Styrkeprøven. Det er en kjempetid med tanke på at de som jublet over seier hadde vanskelige vindforhold.

Håkon og reisefølget opplevde at de fikk den i fleisen eller at vindbygene kom fra siden det meste av rittet. Denne gangen fikk vinnerne liten drahjelp i form av medvind. Rolien Veseth har etter mange år i styrkerøve-sirkuset fått føle på kroppen at det er stor forskjell på med- og motvind.

Festet grepet

Trønderekspressen hadde et velt allerede etter to-tre kilometers løping. Det medførte et tidstap på et lite minutt. Derifra og inn handlet det mest om godt forberedte trøndere. På Berkåk hadde de kjørt inn det som Rye tok da det ble en ufrivillig stopp i Okstadbakkene. Oslo-klubben hadde ingen mulighet til å svare på Trønderekspressens gode sykling oppover Drivdalen og opp mot løypas høyeste punkt på Hjerkinn. Rye-utøverne fikk en melding som sved rett etter at de hadde passert Dombås. Der hadde trønderne økt ledelsen.

- Jeg satt med følelsen av at vi kjørte veldig bra over Dovre-platået. Det fikk jeg og de andre bekreftet da det kom melding om at vi hadde økt ledelsen fra knappe tre til seks minutter, sa Rolien Veseth til lokalavisa. Trønderekspressen holdt farten oppe og fortsatte å spise sekunder nedover Gudbransdalen. På Harpefoss hentet inn Rye. Derifra og inn handlet det om hvor stor seieren skulle bli. I mål var det faktisk en liten time mellom laget som de to lokale syklistene var en del av og Rye som er mestvinnende klubb i styrkeprøven.

Mange må lykkes

- Trondheim-Oslo på sykkel er en lagkonkurranse. Laget må fungerte bortimot hundre prosent for at det skal være mulig å komme først til mål. I dag gikk det meste som planlagt og slik vi håpte for vårt vedkommende. Det spesielle med styrkeprøven er at det er mange som må ha en god dag samtidig for at det skal være mulig å lykkes. Det hadde flesteparten av oss ettersom det var 17 av 30 startende som hang med helt inn og det var andre som var med veldig lenge, sa Rolien Veseth som syklet på 13 timer og 40 minutter for ett år siden.

- Det var en langt større prestasjon å sykle åtte minutter raskere i år ettersom det var betydelig tyngre forhold denne gangen. Vi har et jevnere og sterkere lag denne gangen enn det som var tilfelle for ett år siden, sa Håkon som unnet seg en liten feiring med lagkameratene etter at kraftanstrengelsen var over. Men han merket at det ikke var mye krefter igjen etter strabasene på sykkelsetet.