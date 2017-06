Verdal henter tidligere landslagsspiller

Verdal IL bekrefter overfor Innherred at polakken Damian Aldas er klar for klubben. I natt kom han fra Krakow til Verdal, og onsdag kveld skal han være med på sin første trening med verdalingene. Den polske midtbanespilleren sees på som en skikkelig forsterkning, og det er ikke uten grunn.

Fem U-landskamper

Aldas ble sett på som et stort talent i Polen. Han har nemlig fem U-landskamper. To for U20, og tre for U21. Disse kampene spilte han i 2011.

Polakken er en midtbanespiller med gode defensive egenskaper og ferdigheter. For det meste har han spilt venstre midtbane eller defensivt anker på midtbanen. Han bekler også rollen som høyre midtbane, venstreback, høyreback og midtstopper.

Erfaren

Damian Aldas er født i 1991, og fyller 26 år i juli. Han har masse erfaring fra bra nivå i Polen. Blant annet har han spilt 62 kamper på nest øverste nivå. Der har han scoret to mål, og har tre assist.

I tillegg har han syv kamper i Liga 2, og 45 kamper i Liga 2 - Vest.

Aldas kommer fra klubben Stal Mielec som spiller på nest øverste nivå i Polen. Der har han slitt med å få spilletid, og derfor tok han kontakt med Verdal.

Jobb i Verdal

Leder i fotball for Verdal, Ole Lasse Holmlimo, påpeker at det ikke er snakk om proffkontrakt for polakken.

- Vi kjøper han ikke og gir heller ikke proffkontrakt. Damian tok kontakt selv med oss, og ønsket seg til Verdal. Han er en tidligere lagkamerat og god venn av Maciej Raniowski og Adrian Krysian. Han har fått jobb hos Steinar Myhre betongentreprenør, forteller Holmlimo før han fortsetter:

- Dette blir fryktelig spennende! Han har de kriteriene Nils Petter Austad (hovedtrener for Verdal, journ.anm) leter etter, og er en spiller som kommer til å forsterke laget. Hadde han ikke hevet laget ville han ikke vært interessant for oss.

Holmlimo poengterer videre at verdalingene har fått et meget godt inntrykk av den profesjonaliteten deres to andre polakker har vist, og at det er noe som er viktig for moralen i gruppa.

Verdal har to kamper igjen av vårsesongen. Først er det bortekamp mot Træff førstkommende lørdag, og deretter møter de Rosenborg 2 på eget gress. Kanskje får vi se deres nye klassespiller fra Polen allerede i disse kampene.