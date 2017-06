Damian Aldas spilleklar på rekordtid

Sport

Verdal henter tidligere landslagsspiller Damian Aldas er strålende fornøyd etter å ha signert for Verdal. Han føler også presset.

Innherred får bekreftet fra Verdal ILs herrelag at deres nye polske storsignering er spillerklar på rekordtid. Det betyr at han blir med i helgas kamptropp i bortekampen Verdal spiller mot Træff. Avisa meldte onsdag at det var håp om å se Aldas sammen med sine to bestekompiser Maciej Raniowski og Adrian Krysian allerede i helga, og nå ser det ut til at det fort kan bli en realitet.

- Damian Aldas ble på rekordtid spilleklar. Han spiller mot Træff lørdag, bekrefter Ole Lasse Holmlimo til avisa.

Aldas har flere U-landskamper for Polen, og er hentet for å forsterke elleveren til Verdal.

Dette er meget godt nytt for Verdal da de har flere spillere ute til helgas kamp. Erik Olsen er ute, og det samme er Erik Skeie med sykdom. Mikael Engesvik og Tobias Luvenberg er også uaktuelle på grunn av skader.