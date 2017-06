Endring av trasé i Vera

Sport

Lover flott dag i Vera likevel Helgådalingene er tappet for krefter etter kampen mot de regjerende styresmaktene i Verdal, men stiller på dugnad.

Veresfestivalkomiteen melder at det blir endring av trasé i årets utgave av Veressjøen rundt. Opprinnelig skulle man løpe den originale løypa på 15 kilometer, men grunnet store mengder nedbør blir det umulig.

- Traseen rundt sjøen er flomstor, forteller helgådalingene og veresbyggen.

I stedet for den originale løypa blir Rakstertausmila benyttet. Den traseen har blitt benyttet i konkurranseklassen også ved tidligere tilfeller.

- Noen løpere har også foretrukket denne løypa som går både i terreng og på vei, påpeker veresfestivalkomiteen.

Denne løypa starter ved samfunnshuset, til Sør-Vera, i terreng frem til Strådalsveien og ned til samfunnshuset igjen. Til sammen er traseen på omkring 10 kilometer.

For noen dager tilbake så det ut som det skulle bli et skikkelig regnvær i Vera på lørdag. Nå har imildertid varselet snudd, og Meteorologisk institutt melder om lite nedbør under selve arrangementet.