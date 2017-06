Råtassene tok sommerferie med myrfotball

Sport

Råtasser er årets nybegynnere innen orientering i Verdal, og er i alderen ni til tolv år.

– Antall nybegynnere i år er langt høyere enn de siste årene, forteller en strålende fornøyd leder i Verdal orienteringsklubb, Inge Hafstad.

Han beskriver årets råtasser som en herlig gjeng med unger som har det artig med bruk av kart og kompass, og for o-klubben har det vært en fryd og glede å tilrettelegge for at råtassene skal få en god opplevelse hver torsdagskveld.

Perfekte forhold

Tradisjonen tro ble vårsesongen avsluttet med myrfotball like ved skihytta i Volhaugen.

– Det var noe som både unger og voksne hadde gledet seg til lenge. Med alt regnet vi har fått i juni lå alt til rette for myrfotball i ordets rette forstand, sier Hafstad.

Det ble mange jevne kamper på den blytunge banen, og alle fikk kjenne på at myra ikke ga noen ting gratis.

– Men alle ga alt for å få ballen i mål, selv om de sank ned til livet i de bløteste partiene, forteller o-klubblederen.

Vask i Haukåvatnet

Etter at kampene var ferdige tok råtassene fulle av myrgjørme turen ut i Haukåvatnet for å få vasket av seg det verste.

– Nå håper vi alle råtasser får en fin sommerferie, og at vi møter dem igjen når vi samler råtassene til ny innsats i august, sier leder i Verdal orienteringsklubb, Inge Hafstad