- Gateritt-suksessen frister til gjentakelse

Sport

- En virkelig suksess, konkluderer IL Sverres Inge Johansen dagen etter det store arrangementet i byen.

Tradisjonsrik arrangør

Johansen bobler fortsatt av entusiasme etter NM-rittet, som fikk de beste skussmål fra forbund og utøvere. Om lag 100 vakter, funksjonærer og frivillige kioskselgere var med på å skape fartsfesten, som Johansen knapt kunne ønsket seg bedre.

- Noen regnbyger var meldt, og de kunne vi ikke gjøre noe med. Men ellers fungerte alt etter planene våre. Mange bidro, ikke minst Levanger kommune som har vært velvilligheten selv i gjennomføringen av NM-rittet. Nå stengte vi i praksis en hel by denne dagen, og kommunen stilte opp på alle måter, roser Inge Johansen.

Idrettslaget Sverre har flust med tradisjoner som arrangør av store sykkelbegivenheter. Volvo Grand Prix med flere av verdens beste syklister er ikke glemt, ei heller NM-fellesstarten over 18 mil som ble kjørt i Eidsbotn rundt-løypa i 1986. I 1994 var Levanger vertskap for nordisk mesterskap, veteran-NM gikk i trehusbyen i 2010 - og i fjor var det ungdomsmesterskap samme sted.

Pent overskudd

- Levanger er definitivt en sykkelby, og blant landets aller beste målt ut fra størrelsen. Jeg har vært på gateritt-NM der det knapt har vært tilskuere, hit kom det sykkelinteresserte fra fjern og nær og vi fikk en flott ramme rundt rittet. Samtidig vil jeg påstå at det ikke er mange byer som egner seg bedre til gateritt enn Levanger med vår gata-kvadratur, sier Inge Johansen.

Det økonomiske oppgjøret for NM-uka er ikke gjort opp, men mye tyder på at det går mot et pent overskudd som blir delt mellom de tre arrangørklubbene. Flere store sponsorer spyttet inn sekssifrede beløp til årets norgesmesterskap - og dermed drypper det velfortjente kroner på de som sørget for festen.

Gateritt i 40-50 kilometer i timen er alltid forbundet med en viss risiko, spesielt i regnvær - og en håndfull ryttere gikk i asfalten. En mannlig syklist pådro seg en kravebeinsbrudd, men ellers er det bare meldt om mindre alvorlige skader - som skrubbsår.

- Velt er knapt til å unngå i slike sammenhenger, mener Inge Johansen.