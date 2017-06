Mye nesten, men sterke Frol-resultater i o-festivalen

Sport

To tusen løpere er i helga samlet på Oppdal i forbindelse med Norsk O-festival. Fredagens åpningsdistanse var en real skogssprint rett øst for sentrum. Og der kom Frols herreløpere til å dominere seniorklassen. Med fire løpere blant de sju beste, dokumenterte løperne at resultatet i Jukolastafetten ikke var en tilfeldighet.

Kun én feil

Paul Sirum fortsatte der han slapp i Finland, og ledet løpet klart fra start og nesten til mål. En feilnavigering på slutten av løpet kostet unggutten 30 sekunder. Dermed kom han inn til andreplass, sure 7 sekunder fra seier.

- Jeg er godt fornøyd likevel, sa han etterpå

- Fornøyd med at formen fortsatt er knallbra. Og med at jeg har satt ny pers resultatetmessig i et norgescupløp for senior.

Ett sekund unna

Martin Vister viser stigende form og kom inn på fjerdeplass. Sekundet bak pallen. Jo Forseth Indgaard ble nummer fem og Ulf Forseth Indgaard nummer sju. Det var veldig tett i toppen i dette løpet. Lars S Skjeset ble nummer tretten bare 9 sekunder bak Ulf.

Carl Petter Lyngen gikk på en stor bom i starten av løpet. Likevel ble dette en opptur da han gjorde en meget sterk avslutning. Han viste da at han hører hjemme topp 10 i dette selskapet. Eirin Svanøe-hafstad satte også ny pers resultatmessig som senior med å løpe inn til tolvteplass.

Verdaling nummer tre

Blant de yngre ble det også løpt godt. Martin Vehus Skjerve fra Verdal imponerte med andreplass i H 14. Klubbvenninen Mathea Baglo Bjørkeng ble nummer sju i D 13, Trude Markhus nummer åtte i D 14. Blant Frols yngre garde løp June Munkeby inn til tiendeplass i D 14. Samme resultat fikk Mari K Grevskott i D 16. Magnus Alstad ble nummer elleve i H 11-12. Hos OK Skøynar ble Guro Hegstad nummer sju i D 11-12. Trym Nergård Rønning ble nummer tolv i H 15.