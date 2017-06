Orienteringsesset visste ikke hva han skulle gjøre da han fikk en geitebukk i premie

Sport

Den meget gode orienteringsløperen fra Frol IL medgir overfor Innherred.no at det ble ganske hektisk tankevirksomhet i hodet hans da han stod på toppen av pallen og så førstepremien kom gående (!) inn på fire bein.

– Jeg ble ganske skremt til å begynne med, og tenkte i all verden - hvordan skal jeg få den med meg hjem og hvor skal jeg gjøre av den?

Svarteper

Heldigvis ble det ganske raskt oppklart at geitebukken - attpåtil med det passende navnet Svarteper - som var førstepremie i O-festivalen på Oppdal ikke måtte bli med i bilen hjem, men skulle tilbake på beite. Vinneren får premien sin til høsten, når dyret er slaktet og skinnet er garvet.

– Det var uansett en veldig original premie, og en opplevelse jeg alltid vil huske, sier Paul Sirum.

At han også vil huske løpet er det neppe noen tvil om. Seieren på dagens langdistanse var den aller første i seniorsammenheng i norgescup for Sirum, dagen etter at seieren glapp med bare få sekunder i skogssprinten på grunn av en eneste liten feil helt på slutten.

– Det føltes utrolig kjipt, men jeg fikk revansje i dag da, smiler o-løperen.

Gode prestasjoner på rekke og rad

Frol-løperen er bedre enn noen gang. Sist uke gjorde han en strålende etappe i Jukola i Finland, som nå er fulgt opp med herlig innsats i norgescupen.

Gode plasseringer i Jukola Damene kraftig opp fra i fjor, og 9.-plass på herrelaget.

– Jeg føler at jeg har løftet meg bra fysisk, og løper bedre teknisk enn jeg har gjort tidligere.

– Er du i «form» rent orienteringsmessig også?

– Det med å orientere riktig handler mest om erfaring, samt det man kan. Men det viser seg at det ofte henger sammen med det fysiske også, kanskje fordi når man er i form så tar man seg den nødvendige tiden til å ta de rette valgene.

Blir fint på hybelen

Søndag er det nytt løp, og Paul Sirum går naturligvis for nok en seier.

– Men det blir vanskelig. Det er veldig mange gode løpere med her, sier Sirum. Bekymringen over hvor han skulle gjøre av geitebukken slipper han i hvert fall å tenke på i natt.

– Jeg sitter på med noen andre i o-klubben hit, og mamma og pappa er også her. Men å få geita med i en av bilene hjem, det kunne jo ikke gå an, smiler Sirum over tankene han hadde på pallen.

Geiteskinnet ser han imidlertid frem til å få utpå høsten.

– Det passer veldig bra. Jeg skal bytte hybel i Trondheim, en oppgradering fra det jeg har nå. Da blir det fint med et geiteskinn på veggen!

P.S. Yngve Skogstad gjorde dagen komplett for Frol, med å løpe inn til andreplass.

Lokalavisa Opdalingen har forøvrig også en videosnutt av premieutdelingen, der det åpenbart var flere som var overrasket, og god stemning og godt humør.