Selvmål ødela for Levanger

Tromsdalen 2-1 Levanger Levanger tapte mot Tromsdalen Vi fulgte kampen minutt for minutt!

LFK-Nyborg har reist hjem til Egersund etter langtidsskade Trener Magnus Powell mener ingen peker seg ut som åpenbar erstatter for den gode midtbanespilleren.

Magnus Powells menn hadde ikke sluppet inn mål i seriesammenheng siden 21.mai, da de slo Fredrikstad 3-1 hjemme på Levanger Stadion. Borte mot Tromsdalen skulle nullen sprekke igjen for Julian Faye Lund.

Det ble en jevnspilt og sjansefattig affære på TUIL Arena. Ingen av lagene skapte de helt store sjansene, og det Levanger hadde å by på var det Marcus Astvald som sto for. Begge forsøkene fra svensken snek seg utenfor stolpen til Grzegorz Flasza i målet til Tromsdalen. I motsatt ende av banen var hjemmelaget adskillig mer effektive. Lars Henrik Andreassen slo en glimrende pasning til Håvard Lysvoll. Han brant av fra ti meter, og tvillingbror Vegard Lysvoll satt returen i mål etter en strålende redning av Faye Lund. Stillingen sto seg til pause.

Kort jubel

Etter hvilen tok Levanger kontroll over banespillet. De sto høyt i banen, men maktet heller ikke nå å skape veldig stor aktivitet foran TUIL-målet. Tjue minutter før slutt kom imidlertid utligningen. Astvald slo et glimrende innlegg til Jo Sondre Aas som enkelt styrte ballen i mål fra kloss hold. De tilreisende fra LFK Stallions var i ekstase, men det ble fort stille igjen i borteseksjonen. Vegard Lysvoll dro seg fri på høyresiden og slo ballen inn i boksen, ballen gikk via beinet til Berger og i nettmaskene bak en utspilt Faye Lund.

Etter scoringen fikk Levanger omsider satt inn en liten sluttspurt, men hjemmelaget fra nord holdt unna til tross for brukbare avslutninger fra Aas, Udoh og Voll. Dermed gikk Levanger på sitt første tap i OBOS-ligaen siden de tapte hjemme mot Strømmen 13.mai. Der var også det første bortetapet for sesongen.

Neste kamp for Levanger er hjemme mot Bodø/Glimt 2.juli. Der er den siste kampen i vårsesongen. Kampen følger du på våre nettsider.

Disse var på banen:

Tromsdalen (4-4-1-1): Grzegorz Flasza - Steffen Skogvang Pedersen, Anders Karlsen, Tobias Nygård Vibe, Lars-Gunnar Johnsen - Håkon Kjæve, Mathias Dahl Abelsen (Laugsand fra 88’), Lars Henrik Andreassen, Håvard Lysvoll (Mienna fra 81’) - Mohammed Ahamed - Vegard Lysvoll.

Levanger (4-4-2): Julian Faye Lund - Bent Sørmo, Espen Berger, Tom Erik Nordberg, Erik Tønne - Marcus Astvald (J. Wrele 80’), Adria Mateo Lopez (Voll fra 79’), Horenus Tadesse, Andreas Lykke Strand (Udoh fra 63’) - Jo Sondre Aas, Robert Stene.