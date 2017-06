Tiårsjubileum for laget ingen trodde var mulig

Sport

Ganske utrolig, for laget som nok mange tvilte på lot seg gjøre å stille i det store stafettløpet mellom Østersund og Trondheim.

For det kreves ganske mange løpere for å fylle alle etappene, og det skal passe med mye annet i en hektisk hverdag også. Et trettitalls navn var på blokka det første året, etter at initiativtakerne gikk ut i Verdalingen og ønsket seg jenter og kvinner til det nystartede laget.

Sier ikke nei til flere

I 2017 består Værdalsveitjan av godt over 40 løpere i alderen 12 til 60 år. Noen løper to etapper for å få det til å gå opp.

– Det er viktig å ha mange løpere å spille på, da det ofte blir en del endringer og frafall når det nærmer seg, sier lagleder Ellen Mære Aas. Alle etappene har nå et navn ved seg, men om flere har lyst til å bli med er det fortsatt mulig. Det kan fortsatt komme frafall, eller noen av de som står oppført med to etapper kan nøye seg med én.

– Det er en skikkelig positiv gjeng som blir å se på vegene mellom Østersund og Trondheim, lover lagledervenninne Kari-Anne Myhre.

Ti år på rad

Helt fra oppstarten har kravet til løperne ikke handlet om etappetider, men om å fullføre - og aller viktigst - med et stort smil om munnen!

– I år er det tiende år på rad hvis vi ikke husker helt feil, sier Myhre og Aas.

Heldigvis later det til at husken er i orden selv om årene begynner å bli mange. 2008 var første gang Værdalsveitan stilte til start i St. Olavsloppet. På høstparten samlet de seg til jentefest og medaljeutdeling.

– Vi gjorde oss bemerket med et lag som nok mange i utganspunktet ikke trodde skulle være mulig å sette sammen, sa Kari-Anne Myhre den gangen. På quizen de hadde den kvelden var siste spørsmål: – Hvilket lag skal stille i loppet neste år? Til stor stemning var svaret naturligvis Værdalsveitjan.

Svaret har vært det samme år etter år.

Lilla-jenter

Skjortene til løperne har hatt litt ulike farger gjennom årene. I år er fargen lilla. Det bør være lett gjenkjennelig.

– Heiarop mottas med takk, poengterer laglederne, som samtidig vil takke tilbake til gode sponsorer som gjør det mulig for laget å få til en god ramme rundt St. Olavsloppet.