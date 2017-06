Elias signerte juniorkontrakt med RBK

Sport

En av de lovende ungguttene i verdalsfotballen, Elias Einarsen Hansen, skrev torsdag under for Rosenborg.

– Det er en avtale som gjelder ut året, og så er det jo ikke sikkert det blir noe mer etter det. Men Elias er en som fortjener sjansen til å vise seg frem, sier utviklingsleder Tore Grønning i RBK til Innherred.no.

Flytter ikke foreløpig

Elias Einarsen Hansen har allerede hospitert litt med Rosenborg og spilt sju kamper for RBK i den nasjonale ligaen for G16 i år.

Nå blir han offisielt RBK-spiller resten av 2017.

– I tråd med Elias' og familiens eget ønske skal han fortsatt bo i Verdal, trene litt med Verdal og noen av øktene med RBK, samt spille kamper for oss. Han kunne også fått lov til å bo i hybel rett ved Lerkendal, sier RBKs utviklingsleder.

Når kalenderåret er omme, vil det vise seg om unggutten får en lengre kontrakt med RBK.

Mange har blitt gode

For tiden er det 55 spillere inne i Salmar-akademiet til Rosenborg. Nåløyet er naturligvis trangt for å nå hele vegen frem, men like mange spillere - 55 i tallet - som har vært inne i systemet de siste åtte årene, spiller i dag i en av de tre øverste divisjonene eller i utlandet.

Det gjelder blant annet de tre verdalingene Jonas Svensson, Even Barli og Kim Ove Riksvold.

– Det er veldig positivt at vi har både Levanger og Ranheim i førstedivisjon, samt Byåsen og Nardo i andredivisjon, og så ser det kanskje ut til at Stjørdals-Blink også kan komme opp dit neste sesong. Det er veldig nyttig for trøndersk fotball å ha tilbud på ulike nivå, konkluderer Tore Grønning.

Stolt og glad

Sportslig leder i Verdal IL, Randi Martinsen, sier at klubben er stolt og glad over å kunne sende en ny spiller til Rosenborg.

– Det meste av jobben har han naturligvis gjort selv, men litt ære tar vi gjerne. Og det er flott å se at ungdomsavdelingen i Verdal IL fortsetter å fostre frem gode spillere og kan være leverandør til Norges beste fotballklubb, sier Randi Martinsen.

Innherred.no har prøvd å få tak i Elias eller pappa Roger Kvello Hansen nå i ettermiddag, men de kan være på veg hjem fra Trondheim.