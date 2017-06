Møter RBK i cupen i august

Sport

A-laget overrasket Rosenborg med å spillemessig være fullt på høyde og vel så det i cupkampen tidligere i vår.

Søndag 13. august klokken 15.00 blir det juniorenes tur til å forsøke seg mot RBK, som sikkert har klare ambisjoner om å ta seg helt til cupfinalen.

Hjemmebanefordel

De siste møtene mellom lagene har gitt bare hjemmeseire, så LFK har absolutt sine muligheter til å ta seg videre til kvartfinalen i cupen. I 2016 scoret Erik Magnus Bentzen og Heike Lie Konradsen da det ble 2-1-seier til Levanger i regionalligaen for junior. I eliteserien for Trøndelag i 2015 ble det hele 5-2 til LFK, etter tre scoringer av Sigurd Veie Fjerdingen, en av Pål Edvard Hellan og et mål som ble registrert som selvmål av gjestenes keeper.

Tre hinder passert

Levangers juniorer har tatt seg til 4. runde gjennom å slå KIL/Hemne 9-1 (Andreas Hegdahl Gundersen 3, Martin Berg 3, Håkon Nøst Skauge, Vegard Veie Eid, Sander Munkeby Sundnes) på bortebane, Nardo 1-0 (Ove Anders Haugskott) på hjemmebane og Ranheim 2-1 (Andreas Hegdahl Gundersen, selvmål) på bortebane.