Nordvoll og Aldas senket Rosenborg

Sport

Verdal 2-0 Rosenborg 2 Verdal møtte Rosenborg til dyst Innherred satt ringside og ga dere oppdateringer minutt for minutt.

Sjansesløseri

Lørdag ettermiddag var det duket for vårsesongens aller siste seriekamp for Verdal. Det ble en underholdende og herlig fotballkamp sett med verdalsøyne.

Det var alt i alt en jevnspilt førsteomgang på Verdal stadion. Rosenborg hadde et overtak i banespillet den første halvtimen, og skapte noen brukbare muligheter på høyresiden sin.

Den største sjansen til gjestene kom etter et kvarter spilt. Jan Inge Lynum ble spilt igjennom alene med Maciej Raniowski. RBK-spilleren ble for ubesluttsom, og da Verdals keeper vartet opp med en glimrende prestasjon en mot en så ble det ingenting ut av muligheten for gjestene.

Verdal slet noe defensivt innledningsvis på kampen, men utover førsteomgangen så det bare bedre og bedre ut. Det gjorde det fremover på banen og, men de klarte aldri å omsette mulighetene sine.

Verdalingene dominerte kampen fullstendig det siste kvarteret av den førstehalvdelen, men det sto fortsatt 0-0 på resultattavla da lagene gikk inn til pause.

Råsterke Nordvoll

Andreomgangen fortsatte i samme spor som den første halvdelen ble avsluttet. Verdal dominerte kampen fullstendig, og de skapte flust med muligheter.

Det så lenge ut som dette skulle være den dagen da ingenting ville gå Verdal vei, men etter 66 minutter dukket kapteinen Hans Kristian Nordvoll opp.

Etter et strålende innlegg signert Erik Skeie stanget den råsterke kapteinen ballen inn i nettmaskene. Dermed stod et 1-0, og Verdal tok en vel forjtent ledelse.

RBK-spillerne ble etterhvert nokså frustrerte, og det hele toppet seg da kaptein Vegard Erlien fikk gult kort for filming. Han prøvde å lure dommertrioen til å gi gjestene et straffespark.

Aldas-scoring

Nyervevelsen Damian Aldas satte spikeren i kiste da 82 minutter var passert. Han vant ballen 16 meter fra mål, og satte kula kontant i mål bak en sjanseløs RBK-keeper.

Da sluttsignalet lød sto det fortsatt 2-0 på resultattavla, og dermed kunne verdalingene juble for en etterlengtet trepoenger.

De tar nå sommerferie med en trepoenger, og ligger på trygg grunn før høstsesongen. Det er meget jevnspilt liga, og alt kan skje når høsten kommer til Innherred.

Slik spilte lagene:

Disse spilte for Verdal: Raniowski; Abdulla, E. Olsen, Almli, Engesvik (Sangnes 77'); Skeie (McKellar 77'), Wekre, S. Olsen (Aldas 44'); Krysian, Nordvoll, Weatherston (Haug 61').

Rosenborg brukte disse spillerne: Berquist; Lorentzen, Heggem, Haugen, Williams; Erlien, Bjørnebye (Skarsem 61'), Lynum; Nordskag (Haltvik 72'), Botheim, Brattbak (Solbakken 61').