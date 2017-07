Disse gutta har noen smågale mødre

Sport

12-åringene fra Stiklestad serverer like godt en hel musikkvideo.

Stiklestads G12 er en av mange lag som i disse dager råder grunnen på fotballbanene til Storsjöcupen i Østersund. Klokken 13 tirsdag spiller gjengen sin aller første kamp, og det mot nettopp et lag fra vertsbyen.

- Det er klart nervene begynner å ta oss littegranne. Det er stor spenning i leiren, forteller Ida Haugmark på telefon, bare to timer før cupen braker løs for Stiklestad-troppen.

I forberedelsene har det naturlig nok ligget mye terping på fotball, men ikke bare det, for G12-laget har også gitt seg i kast med både musikk- og videoproduksjon. I helga gjorde de sammen med gode hjelpere klar en flunkende ny musikkvideo - til melodien av «Alt for Norge» som i 1994 var herrelandslagets offisielle VM-sang. Stiklestad-gjengen har naturligvis byttet ut Norge - til det mer treffende «Alt for Stekkstad».

I musikkvideoen viser de flere sider av seg selv, både bak mikrofonen i under innspillingen i studioet, men selvsagt også på fotballbanen. Her får vi se både nye og gamle glimt fra spillerne, enten som levende videobilder eller som stillfotos.

Smågale mødre

Bakgrunnen forklarer idemakerne på denne måten:

- Vi er en gjeng smågale mødre, ler ida Haugmark, som i tillegg til å være mor også innehar rollen som lagleder for Stiklestad gutter 12.

- Vi sto og stekte vaffel under en trivselskveld på Lyng for en fjorten dagers tid siden. Så slo det oss at kampropet, eller heiaropet vårt ikke var all verden. I jakten på et nytt og bedre, eskalerte det litt. Ideen tok litt av. Plutselig satt vi der med en hel sang, ler hun.

Laget fikk med seg Fredrik Haugen som solist, og dermed bar det inn i lydstudioet til Tony Waade. Med som «ut av komfortsonen-hjelper» var også Siri Brenne, som på sin side hjalp ungdommene til å gi av seg selv i opptakssituasjonen.

Hanne Svenning har skrevet teksten.

- Vi mødrene sendte inn stikkord vi syntes kunne være greit å ha med. På videoen ser vi dessuten mange bilder fra da spillerne var yngre. Dette er en gjeng som har spilt sammen siden de var seks år gamle. En sosial, samlet og «close» gjeng som vi synes fortjener litt oppmerksomhet, forklarer Ida Haugmark.

- Filmen er jo litt intern, og for oss også litt rørende. Vi har inntrykk at at den har blitt godt mottatt og likt. Også her på Storsjöcupen møter vi foreldre og andre som har sett den, og som gir den tommelen opp. Det er stas.

11 menn

Stiklestads G12-lag består av Martin Anderssen, Dennis Overmo, Are Myrland, Petter Selnes, Simon Grande, Oscar Brenne, Emil Pedersen, Sondre Eriksson, Ørjan Ekseth, Ståle Eklo, Brage Storholmen.

Og målet under Storsjöcupen?

- Først og fremst å ha det artig. Så får det bli en bonus jo lenger vi går. Å ha ferie i lag med kompisene, ei uke i lag på campingen, side om side, er bare topp, konkluderer Ida Haugmark.