Straffedrama i lokalderbyfinale

Sport

Det ble et rent verdalsoppgjør i A-finalen i J14 lørdag ettermiddag. Der møtes Stiklestad/Vuku og Vinne IL nå til dyst i hovedfinalen. Førstnevnte gikk opp i tomålsledelse, før Vinne IL først reduserte etter 64 minutter og så utliknet til 2-2 etter 83 minutter. Med 2-2 ved fullspilt kamp, endte det i straffesparkkonkurranse for å kåre en vinner i A-finalen. Der ble det en real thriller, og det sto 5-5 etter tre straffescoringer hver. De fulgte hverandre helt til det sto 9-8 i favør Stiklestad/Vuku. Dermed kan de titulere seg med gullet i det som ble et realt lokaloppgjør.

Før kampen hadde begge lag vunnet seks av sju kamper. Stiklestad/Vuku hadde også J14-klassens fjerde beste målscorerstatistikk før kampen, og fikk i løpet av kampen økt statistikken til 26 scorede mål og 9 innslupne mål.

Sølv til Vuku

Flere lokale lag har vært i ilden på finaledagen lørdag. Vuku ILs J16-lag spilte A-finalen mot svenske Ope IF, og tapte til slutt en jevnspilt og spennende kamp 3-4 på straffesparkkonkurranse.

I C-finalen for G12 vant dessuten Sverre IL 2 10-0 over Byafossen IL.

Klare for finale i Storsjøcupen Det er duket for et forrykende lokalderby i ettermiddagens finale i jenter 14-klassen i Storsjøcupen: Vinne braker sammen mot Stiklestad/Vuku! Sverres jenter 13 spiller B-finale.

I J12-klassen tapte Skogn IL 3-2 mot Lierne IL i B-sluttspillfinalen.

Klokken 16.40 spilte for øvrig Sverre IL J13 mot Tangmoen IL, og tapte 1-0 i den B-finalen.