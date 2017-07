RBK henter hjem Faye Lund ved europasuksess

Sport

Julian Faye Lund (18) har gjort en svært god figur i LFK-målet i sin utlånsperiode, og har bidratt sterkt til å holde antall innslupne mål for LFK nede på 12 for de første 15 kampene. Han kom til Levanger før vårsesongen på en kontrakt som utløper 22. juli, men en forlengelse har stått på trappene en stund. Det avhenger av om RBK kommer seg videre ut i Europa til høsten eller ikke.

- Vi tar en ny vurdering på Julian etter tredje kvalikrunde. Om han blir utlånt eller ikke kommer litt an på om vi kommer oss til Europa eller ikke, sier sportslig leder Stig Inge Bjørnebye i RBK til Trønder-Avisa mandag.

Årsaken er at RBK må ha tre registrerte keepere i troppen for Europaspill, mens de i Norge kan ha to. I den hjemlige serien får de dispensasjon til å hente keeper ved skade utenfor overgangsvinduet.