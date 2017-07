Udo tilbake til Viking

Sport

Som seg hør og bør så er det vanskelig å få ut konkrete nyheter om status på spillerbytter nå en drøy uke før høstsesongen braker løs, men to ting kan sportslig leder Andreas Holmberg i Levanger Fotballklubb bekrefte:

Udo drar tilbake til Stavanger og Viking. Det ble ikke den ønskede suksessen for nigerianeren i LFK-trøya, og det eneste vi kanskje husker Udo for er hans litt uryddige spillestil som ble «belønnet» med hele seks gule kort på 14 opptredener - de fleste som innbytter. Med de seks kortene så vant Udo statistikken over dem som har fått flest advarsler i OBOS-ligaen i høstsesongen.

En annen spiller som også er ferdig i klubben er Ola Ormset Husby. Molde-spilleren kom til Levanger med merkelappen stort talent. Meningen var at spill for LFK skulle gjøre steget kortere inn på laget til Ole Gunnar Solskjær sine beste menn. Slik gikk det altså ikke. Det ble bare med tre korte opptredener for moldenseren, som ifølge levangerfk.no onsdag går til sunnmørsklubben Brattvåg for å spille i 3. divisjon avdeling 4. Dette er på samme nivå som Verdal spiller i dag.

Derfor vil det høyst sannsynlige bli minst to nye fjes å se på Moan før vinduet lukkes 16. august. Hvem det er vil ikke Holmberg røpe fra ferieoppholdet i Cavtat i Kroatia, og det er nok ikke sikkert at han har det helt klart fra strandkontoret i Kroatia heller.

Julian Faye Lund sin skjebne er for øvrig lagt i Rosenborg sine hender - avhengig av om det blir Europa-eventyr for «Troillongan», men at LFK både ser mot Lloyd Saxton i Sundsvall og andre alternativer som Ola Rygge sin makker til høsten er helt sikkert.