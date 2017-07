Breddefotballens eventyr – Storsjørcupen

Sport

Nylig gikk sommerens eventyr for alle fotballfamilier på Innherred, av stabelen. Flust med lag fra hele Trøndelag deltok, og innherredsbyggen var sterkt representert – som alltid. Storsjøcupen er, og har vært, en tradisjon for de aller fleste breddefotballagene på Innherred. Minner, relasjoner, idrettsglede og vennskap skaper man på «Plan», campingplassene og i Østersund by. Cupen er i all hovedsak en sosial arena, og jeg er sikker på at nettopp Storsjøcupen trekkes frem som et av høydepunktene i fotballkarrieren til alle som har drevet med fotballen.

Storsjøcupen er og blir en breddeturnering. Der skal hver og en få delta. Masse spilletid og mestringsfølelse står i fokus. Hvert år er det imidlertid heftige diskusjoner både innad i klubber og lag, samt på bygda, om topping av lag og ulike tolkninger av breddeidretten.

Egge uttalte i Trønder-Avisa forleden, at de vurderer å droppe deltagelse for de eldste lagene i turneringa. Dette på grunn av at standarden på banene var langt bak mål. Det er interessant at en breddeklubb fra Steinkjer mener at banene ødelegger hele turneringa. Jeg tolker uttalelsene til Egge som at de har et sterkt fokus på resultat, og da ville det kanskje vært naturlig å velge en annen turnering? Om de mener gode resultater i ung alder er så viktig, bør de kanskje se seg selv i speilet en gang til. Er vi en breddeklubb, eller ikke?

Mange lag i breddefotballen har hatt et sterkt fokus på resultat, med topping av lag og ujevn fordeling av spilletid. I Storsjøcupen har vi sett at lag hatt dette resultatfokuset. Ringvirkningene av dette er ofte negative. Blant annet stagnerer utviklingen til flere spillere, når de ikke får særlig med spilletid. Flere lag merker også at mange slutter. Noen lag smuldrer opp høsten etter cupen. Hvorfor bruke Storsjøcupen på noe slikt?

Breddefotballens normer er spilletid for alle, og et utviklingsfokus på hver og en. Slikt gir utvilsomt muligheter for god fotball. Alle får muligheten til å delta, utvikle seg og blomstre som spiller. Et godt og trygt miljø kan fort bli en gunstig bonuseffekt. Desto flere blide fjes, jo bedre miljø.

Det er naturligvis fullt mulig å kombinere breddetankegangen med «flest mulig, lengst mulig» i Storsjøcupen. Gode prestasjoner og resultater hører hjemme i idretten. Og vi kan se eksempler på lag som nettopp kombinerer dette, på eksemplarisk vis. Vukus J16-lag tok sølv i A-sluttspillet. Disse jentene, og støtteapparatet rundt laget, har fokus på bredden. Her er spilletid noe som fordeles likt, og det viktigste for dem er å ha det gøy sammen. Dette er et godt eksempel på hva idrettsglede kan være. De tok en flott sølvmedalje, og på veien til finalen slo vukubyggen ut flere lag som hadde et sterkere fokus på resultat. Blant annet møtte de lag som drev på med topping og ujevn spilletid. Mange lag og klubber kan utvilsomt lære av Vuku IL J16.

Så la nå barna gjøre det de elsker: å spille fotball! Heldigvis ser vi at de aller fleste som løper rundt omkring på fotballbanene i Østersund, storkoser seg. Storsjøcupen er ei vidunderlig uke, fullspekket med moro både på og utenfor banen.

Det er forresten tvilsomt at verdensstjernene vokste opp med baner like strøken som Old Trafford.