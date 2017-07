Toppscorer klar for Vinne

Sport

Vinne IL bekrefter overfor Innherred at Verdals tidligere toppscorer, Rune Johnsen, har skrevet under for dem. Han scoret nemlig hele 21 mål for Verdal i 3. divisjon forrige sesong ifølge fotball.no. Nå er han klar for Vinne, og det har vært planen i lang tid.

Overtalt

Han kommer nemlig fra divisjonskollega Aasguten. Der har han spilt denne sesongen, og ifølge NFFs offisielle hjemmeide har han notert seg for tre scoringer.

- Planen var egentlig hele tiden at jeg skulle spille for Vinne i år. Men jeg har en veldig god venn i John Kristian Husby, og han overtalte meg til å prøve lykken i Aasguten. Det gikk som det gikk, forteller Johnsen.

Aasguten har hatt en tøff sesong, men har påpekt tidligere til Innherred at de skal brette opp ermene for når høstsesongen braker løs.

Johnsen har nå latt seg blir overtalt nok en gang. Så nå er han endelig klar for Vinne.

- Da Mollen og legenden (Åge Marius Christiansen og Vegard Alstad "Kokken" Sunde, journ.anm) tok kontakt med meg så var valget ganske så enkelt, påpeker måltyven.

Komplett stall

Vinne-trener, Jon Birger Selnes, poengterer at dette er en meget viktig signering for dem.

- Etter at Shadrach Kulha dro til Levanger FKs rekruttavdeling har vi manglet noen med ekstremfart og målteft. Vi har nå landet på at Rune, og jeg føler at vi nå har en utrolig god og komplett stall foran høsten, sier han.

Håpet er ifølge Selnes at de skal få Johnsen tilbake i slag igjen.

- Vi håper han blir i skikkelig scoringsform igjen slik at målkontoen blir feit utover høsten.

Johnsen rundt i Trøndelag

Nå har han altså skiftet beite igjen, og Vinne gress er hans nye hjemmearena.

- Jeg har hørt at de har en ganske seriøs trener i Jon Birger Selnes. Han ønsker å spille ball, og det er viktig for meg. Sett bort i fra det vet jeg ganske så lite om Vinne, forteller Johnsen før han fortsetter:

- De har jo en bauta i Simon Kløvjan og en Luka Modric i Inge Dretvik. Og så må vi ikke glemme evige unge Stein Ingar "Stessen" Pettersen da oppi alt.

Til slutt konkluderer Rune Johnsen med at det virker som det er en gjeng gode fotballspillere han skal få æren av å trille ball sammen med fremover.

- Gode spillere er det i Vinne. Jeg gleder meg til å få teste ut nok en ny klubb, sier spissen før han avslutter:

- Johnsen rundt i Trøndelag.

