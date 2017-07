Nå er de klare for VM-finale i Nederland

Sport

Landfald konkurrerer på vegne av landslaget for gjeterhund under VM i Nederland som begynte nå på torsdag. Totalt stiller Norge med 15 hunder og to Young Handlere (Unge førere under 21 år).

Hva gjør man egentlig i et verdensmesterskap for gjeterhund? Jo, i VM gjeter Landfald og Lady en flokk sauer fra en port til en annen, og så til en tredje. Deretter skal sauene tilbake til den første porten, slik at løypa ser ut som en trekant. Når første runde er gjort, skal to sauer skilles ut fra flokken på fem, og så skal én av de to bli tatt ut igjen.

– Hunden skal løpe i en rund bue rundt sauene og hente dem til porten. De skal ikke bli skremt. Og når de går gjennom portene skal de komme på en rett linje. Vi skal vise at vi har kontroll, og sauene skal behandles fint. Tiden har ingenting å si, så lenge man ikke går over ei viss grense, på tolv minutter eller noe slikt, forklarte Landfald til Innherred i starten av juli .

Etter konkurransen på fredag gikk Landfald og Lady videre til semifinalen, og nå er de klare for selveste finalen søndag. De andre som representerer Norge der er Jaran Knive med Gin, Karin Mattsson med Trim og Jo Agnar Hansen med Kate.