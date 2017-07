Sport

Så oppsummerer et medlem i LFK Stallions som fulgte med på tirsdagens treningskamp mellom Levanger og Steinkjer. Allerede etter pause stod det hele 6 – 0 på måltavla.

Utover i andre omgang ble det ikke fullt så målrikt, men det ble to mål til for Levanger. Steinkjer greide å pynte litt på resultatet med å score to ganger.

Ifølge LFK Stallions Facebook-side var unggutten Andreas Hegdahl Gundersen i aksjon i andre omgang. Han la på til 7 – 0 i det 56. minutt.