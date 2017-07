Flott start for verdalsguttene

Sport

Denne uka spilles det fotball i Hjørring i Danmark. Der går nemlig den tradisjonsrike fotballturneringen Dana Cup av stabelen.

Innherred har med to lag der i Verdal G15 og Nessegutten J17.

Åpnet med seier

Verdalsleiren melder om en flott åpning på turneringa med seier mot Staal Jørpeland tirsdag. De styrte kampen fra start av og vant fullt fortjent.

I løpet av kampen noterte de seg for en hel masse målsjanser, men en god keeper i motstandernes mål stoppet det aller meste.

Etter femten minutter sørget Marius Ingebrigtsen for at Verdal fikk sitt første mål i turneringa. Han vartet opp med et flott raid før han spilte ballen førtifem grader ut til Eirik Austad. Sistnevnte satte ballen enkelt i mål.

Seks minutter før fulltid doblet Verdal ledelsen ved Magnus Sakshaug.

Onsdag møter de Azaela BK fra Göteborg. De vant sin kamp mot Nøtterøy hele 6-0 tirsdag, så alt ligger til rette for et knalltøft og spennende oppgjør i dag.

Nessegutten J17 spitle to kamper tirsdag. Det endte med tap mot Tjensvoll 3-0, og deretter ble det nok en tøff kamp da de måtte se seg slått av GPS National Team (kampen endte 8-0, journ.anm). Jentene fra Levanger skal møte Fart FL til dyst onsdag.

Bli medlem i vår Facebook-gruppe her!