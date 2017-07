Tobias Luvenberg klar for ny klubb

Sport

Avsluttet Verdal-karrieren med overtidsseier Dagens åpning av høstsesongen for Verdal herrelag ble også Tobias Luvenbergs siste kamp for klubben.

Går mot opprykk

Verdal ILs herrelag bekrefter overfor Innherred at Tobias Luvenberg forlater dem til fordel for Grebbestad IF.

Det var nettopp Grebbestad Luvenberg spilte for før han meldte overgang til Levanger fotballklubb i 2013. Deretter har den allsidige fotballspilleren vært innom Gjøvik/Lyn og Verdals herrelag. Nå skal han spille for sin tidligere svenske klubb igjen.

Grebbestad har gjort sakene sine meget bra denne sesongen. De topper 2. divisjon for Norra Götaland (nivå fire i det svenske seriesystemet, journ.anm), og vil med et eventuelt opprykk havne i 1. divisjon Södra.

Spilleklar

Tobias Luvenberg er allerede spilleklar for Grebbestad. Lørdag møter de Karlstad BK til et toppoppgjør. Kanskje får vi se den målfarlige svensken notere seg på scoringslisten allerede da.