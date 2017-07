Her gjelder det bare å holde igjen på avfyringen

Sport

Stiklestad IL er i ferd med å bygge ut et omfattende skianlegg i Blommen skisenter. Blant annet har idrettslaget fått 800.000 kroner i støtte fra Kulturdepartementet for å bygge rulleskianlegg i Blommen, og kommer i tillegg til eventuelle spillemidler. Utbyggingen av anlegget har en totalkostnad på 41,5 millioner kroner, hvorav hele 25,5 millioner kroner skal komme fra dugnadsinnsats.

Ble overrasket

Skiskyttergruppen i idrettslaget skal nå også få sin oppgradering av anlegget. De får blant annet nye snøkanoner med tilhørende infrastruktur, noe som koster om lag to millioner kroner å realisere. Og torsdag kom det en overraskende pakke fra Italia til idrettslaget.

- Det kom to snøkanoner til oss i dag, rett fra Italia. Det var ventet å få kanonene uti september en gang, men dette var jo gledelig for oss, sier Per Arne Røstad, som er medlem i anleggsgruppa bak prosjektet.

Han delte et bilde av en av kanonene på Stiklestad ILs Facebook-sider torsdag, konstaterte at det nå bare gjelder å få montert opp anlegget før vinteren kommer.

- Ja, det blir nok ikke snø i Blommen før det kommer minusgrader. Og de trenger nok ikke å komme riktig ennå, sier Røstad lurt.

Toppmoderne

Nå skal anlegget monteres og røranlegg og kabling legges i bakken rundt den to kilometer lange rulleskiløypa, for å bidra til en stabil vinterløype med godt med snø. De to kanonene kan også flyttes mellom flere punkter med tilkoblinger flere steder langs løypa.

- Vi har avtale med NVE og grunneier om å hente vann fra en lokal tjønn, og anlegget får nå infrastrukturen som trengs før vinteren. Totalt koster dette snøkanonanlegget oss rundt to millioner kroner, og vi håper at det bidrar til økt rekruttering til idretten. Det gjør også at både unge og gamle kan benytte løypa mer kontinuerlig om vinteren, da det sikrer snøforhold så lenge det er minusgrader, sier Røstad.

Anlegget er det samme som er montert på Petter Northug Stadion, og er av ypperste kvalitet.

- Det er moderne snøkanonteknologi med bra kvalitet, som gir oss snø ihvertfall fra tre kuldegrader, sier Røstad.

Eller som en ivrig Facebook-kommentar på Stiklestad IL Skiskyting-gruppen slo fast:

- D e muligens litte varmt ferr testkjøring i dag.