Elvebakk fylte blinken på Landsskytterstevnet

Sport

Fredag startet Landsskytterstevnet i Førde for fullt med både bane- og feltskyting. Da slo regjerende mester fra banemesterskapet i fjor, Helge Elvebakk fra Levanger og Frol skytterlag, til for fullt og skjøt 250 av 250 poeng med 20 sentrumstiere. I fjor vant han V65-klassen etter omskyting, og ligger nå godt an til å gjenta bedriften igjen i år. Nå er han nemlig klar for årets banefinale for Veteran 65, og ligger på delt fjerdeplass med tre færre innertiere enn ledende Helge Johansen fra Sørkedalen.

– Jeg slet litt med synet. Da jeg skulle til å skyte 10-skudden var blinken plutselig blitt eggformet, men heldigvis så klarte jeg det, sier Helge som hadde X,0 på skuddet som skremte ”alle”, sier Elvebakk til Trønder-Avisa fredag kveld.

Fredag har også flere lokale skyttere gjort det godt i Førde. Deriblant John Olav Lund fra Verdal Søndre, som skjøt 30/23 på sin feltrunde i klasse V73.