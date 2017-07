Fjerdeplass for Vuku-guttene

Sport

Fikk straffespark og rødt kort i samme situasjon Vuku G16 avanserte til semifinalen selv om de spilte med ti mann i en hel omgang.

Bronsefinaler

Vuku stilte denne uken med to lag i Skaw Cup (G16 og G19, journ.anm). De forteller til Innherred at de har hatt ei flott uke i Skagen. Det har vært god stemning, og trener Vegard Ottermo påpeker til avisa at det sosiale står i fokus for dem.

Vuku G16 gjorde sakene sine meget bra der nede. De avanserte til A-sluttspillet etter et solid gruppespill, og deretter sikret de seg en semifinalebillett etter en merkverdig kvartfinale.

Vuku fikk nemlig tildelt et straffespark og rødt kort i samme situasjon. Det førte til at de tok ledelsen 1-0 mot Lervik, men de måtte på grunn av utvisningen spille med ti mann i en hel omgang.

I semifinalen tapte de 4-0 mot Bryne Jæder. Selv om de gikk på et tap der, så ble det bronsefinale på dem. Der møtte de et godt lag i danske Thisted. Kampen endte med tap og 3-0 til danskene.

Vukus G19-lag vant på sin side bronsefinalen i B-sluttspillet. Det sørget for at de kunne ta med seg sølvtøy hjem til Vukuhallen.

Kvikke bein

Trener Vegard Ottermo forteller til avisa at tanken om breddefotballen står i sentrum for dem. "Flest mulig, lengst mulig". De var i Skagen denne uka for å ha det gøy sammen. 16-åringene oppnådde i tillegg sportslig suksess med en sterk fjerdeplass i A-sluttspillet, mens G19-laget kronet uka si med en bronsemedalje i B-sluttspillet. Nettopp tanken om å få med flest mulig hjalp 16-åringene ifølge Ottermo.

- Vi lar alle spille så mye som overhodet mulig. Målet vårt er at alle skal få tilnærmet lik spilletid. Faktisk hjalp det oss med å avansere fra kvartfinalen også. Spillerne våre var kvikkere i beina enn motstanderne. Det var utvilsomt fordi vi har fordelt spilletiden på alle sammen, sier Vuku-treneren.

Nå blir det seriespill for begge lagene hjemme i Trøndelag i høst. Kanskje ser vi dem hente hjem enda mer edelt metall.