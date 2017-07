Møtte nasjonalt lag fra USA

Sport

Nessegutten J17 deltok denne uka på Dana Cup i Hjørring. De har storkost seg i den tradisjonsrike turneringa, og det ble ei minnerik uke for dem i Danmark.

Tøff gruppe

De var ikke spesielt heldig med gruppetrekninga si. For de møtte tre meget gode lag, og deriblant dem var det et nasjonalt lag fra USA.

I første kamp tapte de 3-0 mot Tjensvoll FK, som forøvrig er et norsk lag. Deretter møtte de GPS National Team som er et nasjonalt lag som samler spillere fra et større område i USA. Det ble en opplevelsesrik kamp for Nessegutten, og de fikk nok en aldri så liten leksjon i effektivitet da de tapte 8-0 mot amerikanerne. I siste gruppespillkamp tapte de knepent 0-1 mot norske Fart.

Avanserte

Da de spilte 16-delsfinalen i B-sluttspillet møtte de lokale Fortuna Hjørring fra Danmark. Det ble en meget spennende og jevn kamp, og det var levangsbyggen som trakk det lengste strået. Sluttresultatet ble nemlig 2-1.

I 8-delsfinalen ble det også nok en jevn kamp. Denne gangen hadde Nessegutten marginene mot seg, og tapte bittert 0-1 mot tyske Nordwohlde-Bassum JSG.

Alt i alt ble det en spennende og fargerik uke for jentene fra Levanger.