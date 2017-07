Robuste tyskere stoppet seiersrekken

Sport

Flott start for verdalsguttene Seier i første kamp og god stemning i Danmark.

Storspilte

Denne uka går den tradisjonsrike fotballtuneringen Dana Cup av stabelen. Innherred har med to lag, og ett av dem er Verdals G15-lag (Nessegutten J17 deltar også, journ.anm). De unge lovende verdalingene har gjort sakene sine meget bra i Hjørring denne uka.

I gruppespillet ble det full pott for verdalsguttene. Først vant de mot norske Staal Jørpeland (2-0). Deretter ble det seier mot både svenske Azalea (9-1) og norske Nøtterøy (5-3).

I 32-delsfinalen møtte de Voss til dyst. Der ble det nok en seier, og da med sifrene 2-0.

Neste steg i sluttspillet var 16-delsfinalen mot Tertnes fra Bergen. Etter nok en solid oppvisning ble det avansement etter en knusende 6-0 seier.

Langfredag

Fredagen under Dana Cup-uka er beryktet for å være både lang og knalltøff. Masse sluttspillskamper og hard motstand. Til tross for det har verdalingene fortsatt i samme stim.

I 8-delsfinalen møtte de norske Ottestad til dyst. Det ble nok en gang jubelscener, og igjen vant de hele 6-0.

Robuste tyskere

Kvartfinalen ble spilt 13:45 fredag. På motsatt banehalvdel sto tyske Rhein-Hunsrück. Et meget robust lag ifølge verdalsleiren.

Det ble en jevn og tøff match, og da sluttsignalet lød var det tyskerne som kunne juble for avansement. De vant nemlig 3-1 til slutt, og dermed var cupeventyret over for Verdals G15-lag.

Alt i alt var verdalingene meget fornøyd med prestasjonen deres i Danmark. Det har de all grunn til å være også da de ble blant de åtte beste lagene av totalt 140 påmeldte.