Stor respekt

Søndag kveld går den andre kampen for høstsesongen av stabelen på Levanger stadion. LFK tar i mot Jerv til dyst, og alt ligger til rette for en flott kveld. For en gangs skyld ser det ut som det blir sol og behagelig temperatur under kampen.

Hovedtrener for FK Jerv, Arne Sandstø, forteller til FK Jervs Facebook-side at de frykter Levangers fysikk og dødballer.

- Levanger er et godt organisert lag. De er fysisk sterke, og er gode på dødball. I tillegg har de to gode spisser som jobber tett sammen. Vi må slå av det de er gode på, også må vi være gode selv. Da kan det bli en spennende kamp, forteller Sandstø.

De har nylig signert danske Mathias Wichmann som har masse erfaring fra Superligaen (Danmarks øverste divisjon, journ.anm), i tillegg til flere U-landskamper. Han er klar for å møte LFK på søndag, og det er utvilsomt en spiller som kan skape trøbbel for hjemmelagets forsvar og midtbane. Wichmann er en offensiv midtbanespiller.

Intensitet

I første høstkamp tapte de 2-1 borte mot Strømmen. Da slet de med presset sitt, og det har de nå jobbet med på trening denne uka.

- Vi har jobbet mye med det som ikke funket mot Strømmen. Det går på intensitet og presset vårt. Det var virkelig daft, så det har vi jobbet med. Også må vi tørre å være oss selv. Det å være effektiv og mer besluttsom når vi kommer til deres 16-meter.

Sliter på nedre halvdel

Jerv har skuffet stort denne sesongen. De ligger helt nede på en 13. plass med 16 poeng på 16 kamper. Fasiten deres denne sesongen er 3-7-6.

Det er noe som står i sterk kontrast til de to foregående sesongene. I 2015 havnet de nemlig på 5. plass, mens de i 2016 vartet opp med en sterk 3. plass.

Nå ser det imidlertid ut som de skal få en tøff kamp for å berge plassen. Kanskje sender LFK dem enda et steg nærmere 2. divisjon?