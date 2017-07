Magnus Powell avslo første kontraktstilbud

Sport

Åsane - Levanger klokken 18.00 i dag Magnus Powell: – Jeg mener jeg duger LFK-treneren vil fortsette i treneyrket. Nå går nok ferden videre etter sesongen.

Fire LFK-sjefer har ikke ny kontrakt Både trenerne, sportssjefen og daglig leder i Levanger Fotballklubb jobber på kontrakter som går ut etter denne sesongen.

Magnus Powell bekrefter ovenfor Trønder-Avisa (saken er forbeholdt T-As abonnenter) at han avslo det første kontraktstilbudet Levanger fotballklubb ga ham. Han vil ikke gå innpå hvilke detaljer han er misfornøyd med. Dette er imidlertid det første utkastet, og det vil komme flere forslag fra klubben utover høsten.

I tillegg til hovedtrener Powell, så er sportssjef Andreas Holmberg og daglig leder Hroar Stjernen også på utgående kontrakter. Styreleder Robert Eriksson ønsker å forlenge med alle tre, og alle har fått kontraktsforslag som de må svare på innen 4. august.

Assistenttrener Frode Birkeland er på utgående kontrakt. Det er usikker om LFK forlenger med ham. Klubben er i rød sone økonomisk, så det gjenstår å se hvordan de løser rollen som assistenttrener.

I starten av sin LFK-karriere påpekte Magnus Powell at han skulle finne ut i sin tid her på Innherred om treneryrket var noe for han. Dette mener han nå er et yrke som han duger til, og det er ikke usannsynlig om andre klubber har navnet hans på blokka. Powell har gjort sakene sine meget bra med Levanger, og det blir naturligvis lagt merke til rundt omkring i fotball-Norge.