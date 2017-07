Verdalingene blir TV-kjendiser

Sport

De siste årene har TV2 vist flere kamper direkte fra Norway Cup på sine kanaler. Dette gjør de også i år, og denne gangen er Verdal J19 så heldig å være blant de lagene som får vise seg frem på direktesendt TV.

- Veldig artig

Hovedtrener for Verdal J19 i Norway Cup, Kim Tore Løding, påpeker at dette blir en artig opplevelse for dem.

- Først og fremst blir jo dette veldig artig, påpeker Verdal-treneren før han fortsetter:

- Det er imidlertid viktig at vi legger i fra oss nervøsisteten på hotellet, slik at vi er 100% på når kampen starter.

Nervøs

Løding forteller videre at han har full forståelse for at jentene kan bli nervøse, ettersom dette er noe helt nytt for dem.

- Jeg skjønner godt om jentene er litt nervøse, for det er jo noe helt nytt for dem. Men, kjenner jeg dem rett er de helt klar og fokusert til klokken 10:45 på søndag.

Det er nemlig da kampen starter, og den går på TV2 Sportskanalen. Motstander er Mauseidvåg og Solevåg idrettslag.

Kim Tore Løding avslutter med å poengtere at de skal gjøre alt for at det blir god underholdning for TV-seerne:

- Vi kommer helt sikkert til å gå ut i hundre.