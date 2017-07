Briljerte på TV-skjermen

Sport

Et av sommerens mange fotballeventyr ble sparket i gang i dag, søndag. Og dette er nok det største av dem alle, i hvert fall i omfang. Norway Cup blir arrangert for førtifemte gang, og i år det i underkant av 2000 lag med i turneringen. Ett av dem er Verdal jenter 19. Deres første kamp i turneringen ble til og med vist på TV, nærmere bestemt TV2 Sportskanalen (og TV2 Sumo ), søndag formiddag. Da møtte de Skjoldar fra Rogaland, og de skulle vise seg å være svært overkommelig motstand for verdalingene. Sluttresultatet viste hele 7-1 til Verdal, og mange av målene var av det virkelig vakre slaget – noe som passer godt når man først spiller på TV. Målene kan man fremeles oppleve på TV2s nettsider .

«Verdensklasse»

Verdal tok ledelsen etter få minutter ved toppscorer Aurora Auran. Og da klokka var passert tjue spilte minutter hadde verdalingene økt forspranget tre ganger til. Ett av målene var det Ingrid Borgen som satte inn, de to resterende tok navnesøster Ingrid Noem Berg seg av. Målene fra Noem Berg var også så like at man godt kunne ta andremålet for en reprise! Begge kom etter retur fra kloss hold, og begge gangene kom returen etter skudd fra Synne Aksnes.

– Déjà vu!, utbrøt Espen Ween i TV2s kommentatorboks.

Synne Aksnes skulle få en scoring hun også, da hun satte inn 5-0 fra nesten død vinkel tidlig i andre omgang. Kamilla Østerås økte deretter til 6-0, før Ingrid Borgen satte inn sitt andre for dagen – og på nydelig vis. På venstresiden, ved motstanders sekstenmeter, tok hun en skuddfinte med høyrebeinet og kom seg inn i feltet. Der fyrte hun av med venstrefoten og lempet ballen rett i krysset. Ja, TV2-profilen og ekspertkommentator Jesper Mathisen kalte faktisk Borgens prestasjon for intet mindre enn verdensklasse!

Mulig å se i reprise

Men utrolig nok ble det ikke den vakreste scoringen for dagen. Den sørget Skjoldar for, da Anna Fuglestein skjøt nesten fra midtbanen og rett i Verdal-buret. 1-7-scoringen til Haugesund-laget ble dog bare et trøstemål, og verdalingene kunne juble for seier og en fin start på turneringen til slutt.

Du kan se målene og lese kommentarer fra oppgjøret på TV2s nettsider her , eller hele kampen i reprise på TV2 Sumo her .