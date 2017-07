Sport

Briljerte på TV-skjermen Verdalsjentene feide gulvet med rogalendingene under den TV2-sendte kampen på Norway Cup.

I dag spilte Verdal J19 deres første kamp under Norway Cup-uka. Motstander var Skjoldar, og kampen ble vist på direktesendt TV.

Verdal vant overlegent 7-1, og vartet opp med festfotball. Laget ble hyllet av TV2-kommentatorene Jesper Mathisen og Espen Ween. Til tross for festfotball, så er det en spesiell situasjon som virkelig har fått oppmerksomhet.

Fair play-gest

Verdals kaptein, Hanna Hofstad Sørensen, fikk en enorm målsjanse ved bakerste stolpe mot slutten av kampen. Da vartet hun opp med et valg som ble hyllet av TV2s kommentatorer.

I stedet for å avslutte mot mål, så valgte hun å spille ballen utover dødlinja i stedet for. Det gjorde hun fordi en Skjold-spiller lå nede med smerter. Fair play-gesten sjokkerte hele Ekebergsletta, og gjorde alle med et fotballhjerte rørt. Rett og slett et helt fantastisk valg av den unge kapteinen.

Her kan dere se hendelsen!

- En selvfølge

Selv mener Sørensen at det var en selvfølge at hun handlet slik som hun gjorde.

- Det kom egentlig som en selvfølge for meg på grunn av fair play. Også tenkte jeg at det kunne ha hendt oss, og da ville jo vi at motstanderen skulle vist slike holdninger de også, forteller kapteinen til Innherred søndag kveld.

Hendelsen har fått masse oppmerksomhet. Det hadde Hanna aldri trodd da hun spilte ballen utover dødlinja.

- Det er stas med alle de positive tilbakemeldingene. Jeg hadde ikke forventet at den hendelsen skulle få så mye oppmerksomhet, påpeker Sørensen til avisa.

Skyhøyt nivå

Ween og Mathisen hyllet gesten i flere minutter etter det skjedde.

-Det er fair play på skyhøyt nivå. Vi har skrytt av mange situasjoner i matchen. Men det hun gjør der er det bare å ta av seg hatt og mikrofon for å applaudere. Fantastisk av Verdal-kapteinen, sa Espen Ween før Jesper Mathisen fortsatte:

- Jeg får rett og slett frysninger av det der. Hun har muligheten til å dunke til på halv-volley med sin favorittfot. Men sender i stedet en pasning utover dødlinja og peker på motstandernes spiller som ligger nede. Hun skal ha all verdens skryt for det. Slik har mange idrettsutøvere noe å lære av. Flott gjort av verdals kaptein.

Ween og Mathisen ga seg ikke der, og skrøt videre av Hanna.

- Hun er jo spiss også. Det er vel ingenting hun vil mer enn å score mål. Det er imponerende, påpekte Ween før Mathisen avsluttet:

- Dette er det flotteste vi har sett i denne kampen. Sørensen topper hele kampen med fair play på denen måten. Rett og slett vakkert.

- Vi hadde ikke gjort det

Verdals to trenere for J19, Kim Tore Løding og Roar Haugmark, er dønn ærlige når avisa prater med dem.

- Jeg og Roar snakket om dette etter kampen, og vi er helt sikker på at dette er ikke noe vi ville gjort. Det er litt av en impulshandling Hanna gjorde. Fantastisk valg, og veldig bra. Rett og slett flott gjort. Det er også godt for omdømme vårt, forteller Løding.

Tar kamp for kamp

Etter dagens knusende seier har Verdal fått en flott start på Norway Cup. Kaptein Hanna ser frem til fortsettelsen.

- Dagens kamp var veldig bra til å være vår første kamp. Vi er ikke vant til å spille på gress, og selv om vi var nervøse så gikk det ikke utover prestasjonen vår. Det er veldig bra at vi klarer å holde tempoet gjennom hele kampen, poengterer hun før hun avslutter:

- Vi tar kamp for kamp. Målet vårt er selvfølgelig å komme så langt som overhodet mulig.

Neste kamp for Verdal er mot Fram mandag klokken 13:15. Deretter venter Lyn i den siste gruppespillskampen. Den spilles tirsdag 12:00. Innherred skal naturligvis følge med og oppdatere underveis i uka.

