Verdalstoget ruller videre i Oslo etter ny storseier

Sport

Briljerte på TV-skjermen Verdalsjentene feide gulvet med rogalendingene under den TV2-sendte kampen på Norway Cup.

Norway Cup er for fullt i gang i Oslo. Fra Innherred deltar Verdal J19, og de har allerede markert seg i hovedstaden.

I går spilte de på direktesendt TV, og da vartet de opp med en festforestilling. Skjoldar ble nemlig slått hele 7-1. I tillegg ble kaptein, Hanna Hofstad Sørensen, hyllet etter sin fair play-gest. I dag sto verdalingenes andre gruppespillskamp på menyen. Motsander var IL Fram.

Hat-trick

Det gikk ikke mange minuttene før kaptein Hanna Sørensen sendte Verdal i ledelsen. Hun doblet ledelsen like etter, før Frida Indahl satte inn Verdals tredje mål for dagen.

Sørensen sa seg ikke fornøyd med hennes to tidlige scoringer. Sekunder før pause satte hun sitt tredje mål for dagen, og noterte seg med det for et hat-trick.

Storseier

Verdal fortsatte i samme spor etter pause. Synne Aksnes noterte seg på scoringslisten, og dermed sto det 5-0 på resultattavla. Verdal kvinnelags toppscorer, Aurora Auran, havnet også på scoringslisten mandag. Hun scoret verdalingens sjette mål for dagen.

Søndagens tomålsscorer, Ingrid Noem Berg, ønsket også å være med på målfesten. Hun satte inn 7-0.

Kampens siste mål ble scoret av Ingrid Borgen. Da sluttsignalet lød sto det 8-0, og dermed tok Verdal nok en knusende seier på Norway Cup. De er nå klare for A-sluttspillet.

Neste kamp er mot Lyn fotball. Det er en atskillig tøffere motstander, så tirsdag klokken 12:00 blir det en spennende kamp for verdalingene. Faktisk blir det kampen om å vinne gruppa. Lyn har noe bedre målforskjell en Verdal, så de må vinne mot dem for å ta gruppeseieren.

Hyllest

Fair play-gesten til Sørensen ble faktisk det mest sette sportsklippet på TV2s nettsider søndag. Det bekreftet TV2-journalist, Helge Kalleklev, på Twitter søndag kveld.