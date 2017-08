Disse er klare for LS-finalene

Sport

Ivar Stjern fra Skogn skytterlag er en rutinert Landsskytterstevne-finalist, og tok seg til nok en finale på bane med 249 poeng i klasse V73.

Fra før er det klart at Helge Elvebakk fra Levanger og Frol ligger i toppen av finalelaget med sin fjerdeplass og 250 poeng etter innledende skyting i Førde. Han skyter sin finale klokken 19.20 onsdag kveld.

Elvebakk fylte blinken på Landsskytterstevnet Skjøt fullt hus med 20 sentrumstiere i Førde fredag.

Feltfinalene går av stabelen fredag. Der er Helge Elvebakk igjen klar for en finale, som går av stabelen klokken 08.55. Han imponerte nok en gang, og ligger på femteplass med 30/26 i bagasjen. Det betyr full pott med hele 26 innertreff på feltrunden.

I V73-klassen er også John Olav Lund fra Verdal Søndre finaleklar, som 13.-plassert skytter i finalen. Han skjøt 30/23 i innledende runde, og ligger dermed fire innertreff bak ledende Hans Tronstad fra Leksvik.

I klasse Eldre rekrutt skjøt Hanna Haabeth fra Aasen skytterlag seg også til feltfinalen fredag. Den finalen avholdes klokken 14.40. Hun skjøt 30/15 i innledende feltrunde.

I seniorklassene 3-5 er for øvrig Odd Gjeldnes fra Skogn skytterlag (klasse 3) klar for feltfinalen fredag klokken 15.20. Han skjøt gode 28/20 på innledende skyting, og ligger dermed på skive to på det siste av de ni feltfinalelagene.

Alle innledende skytinger på bane og felt avsluttes i løpet av onsdag, før hovedfinalene for de fleste klassene begynner torsdag morgen. Unntaket er veteranklassene V65 og V73, som skyter sine finaler onsdag kveld på bane, samt Eldre rekrutt, som skjøt banefinalen mandag.