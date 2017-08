Levanger fotballklubb ser mot Namdalen

Sport

Namdalsavisa skrev tirsdag (saken er for NAs abonnenter) om at Levanger fotballklubb og Namsos IL fotball har inngått et samarbeid. Begge parter mener dette er en vinn-vinn-situasjon.

Fornøyde LFK-ledere

Sportssjef i LFK, Andreas Holmberg, har påpekt ved flere tilfeller at klubben skal være Nord-Trøndelags flaggskip. En klubb for hele fylket. Nå ser de altså mot Namdalen.

- Namsos er en viktig del av fotballmiljøet i Nord-Trøndelag og det er utvilsomt mange dyktige spillere her som kan være aktuelle for spill for Levanger i framtida, sier Holmberg til Namdalsavisa.

På sikt håper de avtalen skal sørge for et godt hospiteringssamarbeid i klassene 16-19 år. LFK skal blant annet arrangere fotballskole i Kleppen nå i august.

Hroar Sternen var også tilstedet da avtalen ble signert.

NIL mener denne avtalen er veldig positiv for hele Namdalen, og ser på det som et kompliment at Levanger vil samarbeide med dem.

