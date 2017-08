- En spennende mulighet

Sport

Maja ble norgesmester Sammen med Byåsens J20-jenter ble Maja Grindheim (19) fra Levanger norgesmester.

Spennende

Levangerjenta Maja Grindheim ble nylig klar for Stjørdal håndballklubb. Hun har i flere år spilt for Byåsen, og nå er Grindheim klar for nye utfordringer.

Selv mener hun dette er en meget spennende mulighet.

- Jeg syntes tilbudet fra Stjørdal hørtes spennende ut! Og jeg har også hatt Bjørn Blomquist som trener før. Han er en dyktig trener, forteller Grindheim til Innherred før han fortsetter:

- Jeg liker filosofien deres, og de har et godt treningsmiljø.

SHK spiller i 3. divisjon. Et opprykk er helt klart en realistisk tanke for klubben den kommende sesongen.