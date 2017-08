Klare for kvartfinale

Sport

Lekende lett

Verdal J19 har gjort sakene sine meget bra i Oslo på Norway Cup denne uka. De havnet på andreplass i gruppespillet, og avanserte med det til 8-delsfinalen i A-sluttspillet. Der møtte de Oppsal.

Etter å ha møtt et av landets aller beste lag i siste gruppespillskamp, nemlig Lyn fotball, ble det en adskillig enklere oppgave da de møtte Oppsal i 8-delsfinalen.

Det var rett og slett klasseforskjell på lagene. De ledet hele 6-0 da dommeren sendte lagene inn til pause. Målscorere var Aurora Auran, Hanna Sørensen og Ingrid Noem Berg. Samtlige scoret to mål hver.

Avansement

Verdal kontrollerte kampen i andreomgangen. Frida Indahl satte inn verdalingenes syvende mål for dagen like etter pause. Oppsal fikk seg et trøstemål da de reduserte ti 7-1 like før slutt.

Kampen endte til slutt 7-1, og jentene fortsetter ferden mot edelt metall i hovedstaden.

Neste kamp er kvartfinalen. Der møter de Vålerengas J19-lag. Kampen spilles fredag 4. august klokken 12:30.

Enkel motstand

Verdals kaptein, Hanna Sørensen, påpeker at motstanden hittil har vært av den enkle sorten. Sett bort i fra Lyn har de møtt overkommelig motstand.

- Hittil har motstanden vært enkel, med unntak av Lyn-kampen som ble en forsvarskamp for vår del, forteller hun før hun fortsetter:

- Kampen mot Vålerenga forventer vi blir som Lyn-kampen. Det handler om å nullstille for vår del. Vi tenker at det er viktig å ta kamp for kamp!

- Vi gleder oss

Trenerteamet, som består av Kim Tore Løding og Roar Haugmark, var strålende fornøyd etter matchen.

- Førsteomgangen var knallbra. Vi ruller opp angrep etter angre, og de blir fraløpt av oss hele tiden. Vi bytter ni stykker i løpet av de første ti minutter i andreomgangen. Alle klarer seg kjempebra! Det blir naturligvis litt vanskeligere å spille med så mange nye relasjoner på banen, men vi spiller bra likevel, oppsummerer trenerne til avisa før de avslutter:

- Vi gleder oss til å møte Vålerenga nå. De skal få kjenne på kroppen at de møter verdalinger!

Innherred følger med på utviklingen fredag. Om Verdal skulle avansere til semifinalen spilles den klokken 18:15 fredag kveld. Der møter de eventuelt vinneren av oppgjøret mellom Nordhordland og Begby.

