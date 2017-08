Sølv til Elvebakk

Sport

Helge Elvebakk fra Levanger og Frol skytterlag skjøt seg onsdag kveld opp til sølvplass i finalen av baneskytingen for V65 under Landsskytterstevnet. Før finalen lå han på fjerdeplass med sine 250 poeng og fullt hus, og fulgte opp med ti blinker med ni i sentrum i finalen. Dermed ble det omskyting om gullet på øvelsen hvor han var regjerende mester. I omskytingen fikk han derimot problemer med å se blinken, og fikk anvist to niere og 98 poeng. Fridtjof Dyptveit fra Nidaros fikk 99 poeng. Dermed gikk seieren til Dyptveit, mens Elvebakk måtte innta sølvplassen. Det er for øvrig hans tredje pallplass på de siste tre årene i Landsskytterstevnet.

– Da jeg la meg ned på omskytingen var det helt grått, og jeg måtte åpne diopteren helt. Men det gikk bedre utover i serien, sier Elvebakk, som var fornøyd med sølvmedalje, ifølge DFS’ hjemmesider for Landsskytterstevnet.

– Dette var skikkelig herlig. Denne seieren er det beste som kunne skje. Maksimalt av hva man kan oppnå på LS, uttalte for øvrig vinneren bredt etter seieren.

Ivar Stjern fra Skogn skjøt for øvrig også sin banefinale onsdag kveld. Han kvalifiserte seg til finalen med 249 poeng i innledende skyting, og skjøt 100 poeng med fire sentrumsblinker i finalen. Det var nok til å få en 18.-plass.

Finaleklare på fredag

Torsdag fortsetter finalene, mens de fleste finaleklare Innherredsskytterne skal i ilden fredag:

Da er Helge Elvebakk igjen klar for en finale, som går av stabelen klokken 08.55. Han imponerte nok en gang, og ligger på femteplass med 30/26 i bagasjen. Det betyr full pott med hele 26 innertreff på feltrunden.

I V73-klassen er også John Olav Lund fra Verdal Søndre finaleklar, som 13.-plassert skytter i finalen. Han skjøt 30/23 i innledende runde, og ligger dermed fire innertreff bak ledende Hans Tronstad fra Leksvik.

I klasse Eldre rekrutt skjøt Hanna Haabeth fra Aasen skytterlag seg også til feltfinalen fredag. Den finalen avholdes klokken 14.40. Hun skjøt 30/15 i innledende feltrunde.

I seniorklassene 3-5 er for øvrig Odd Gjeldnes fra Skogn skytterlag (klasse 3) klar for feltfinalen fredag klokken 15.20. Han skjøt gode 28/20 på innledende skyting, og ligger dermed på skive to på det siste av de ni feltfinalelagene.