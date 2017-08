Elias Einarsen herjet da Rosenborg vant mot Porto

Sport

Rosenborg G16 deltar på Norway Cup i klasse N. Der er det flere kjente klubber som deltar, derbilant Legia Warszawa, IFK Göteborg og FC Porto. Fredag møtte RBK sistnevnte til dyst, og da utmerket verdalingen Elias Einarsen (16) seg.

RBK har Vålerenga, Lechia Gdansk og FC Porto i gruppa si. I de to første kampene ble det tap, mens fredag fikk de seg en etterlengtet opptur da Porto sto på motsatt banehalvdel.

Elias Einarsen, som spilte spiss for anledningen, sendte Rosenborg i føringen allerede etter to minutter. Etter et innlegg fra Robin Skrogstad fyrte han av på hel volley via tverrliggeren og i mål.

Da 21 minutter var passert noterte den unge verdalingen seg for nok en scoring. Etter gode kombinasjoner sendte nevnte Skogstad ballen inn til Einarsen. Nok en gang viste han hvilke klinisk avslutter han er, og dermed sto det 2-0 til trønderne.

RBK satte inn 3-0 etter 25 minutter, før Porto reduserte til 3-1 like før pause.

Begge lag så rødt

Kampen utspilte seg til å bli av det dramatiske slaget. RBK-spiller Iver Westerlund fikk nemlig sitt andre gule kort etter 44 minutter. Porto reduserte til 3-2 etter 65 minutter, før også portugiserne fikk en spiller utvist etter 70 minutter. Dermed ble det spilt ti mot ti resten av kampen.

Mot slutten av kampen satte Daniel Flaathe-Simonsen spikeren i kista da han satte inn 4-2 for RBK.

Ettersom RBK til slutt kun tok ter poeng i gruppespillet, så ble det ikke noe avansement. Det ble imidlertid en fin avslutning på Norway Cup-uka for verdalingen Elias. Einarsen scoret også RBKs mål mot Vålerenga tidligere denne uka.