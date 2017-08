Henrik Kjeldsen Dahlen klar for Stjørdals-Blink

Sport

Det siste halvannet året har Henrik Kjeldsen Dahlen (23) spilt for Nardo i 2. divisjon etter overgangen fra Levanger fotballklubb. Til tross for noe skadetrøbbel i 2016, så har han gjort sakene sine bra i Trondheim. Han endte opp med totalt 24 kamper for dem. Nå er han klar for nye utfordringer, melder både hans nye klubb og Henrik selv.

Trafikklærer

Hovedårsaken til at Kjeldsen Dahlen skifter beite, er at han skal gå sitt andre år ved Statens Trafikklærerskole.

- Det passet best med tanke på geografien. Jeg går skole på Stjørdal, og nå skal jeg flytte dit. Da er det veldig greit å kunne spille fotball der også. Jeg slipper buss, bil eller tog for å trene, forteller levangsbyggen før han fortsetter:

- Jeg var i kontakt med dem for tre år siden, og nå viste de interesse for meg igjen da jeg går skole der.

Går for opprykk

Stjørdals-Blink, som spiller i samme avdeling som Verdals herrelag, er klare favoritter til å rykke opp til 2. divisjon. Henrik legger ikke skjul på at han vil hjelpe dem oppover i systemet.

- Tanken er å rykke opp. Jeg skal kjempe for en plass på laget. De har mange sterke spillere i mine favorittposisjoner, påpeker Kjeldsen Dahlen.

Fin tid i Nardo

Blinks nyervervelse poengterer at han hadde en fin tid i Nardo. Spesielt trekker han frem de gode sesongåpningene som noe han vil minnes.

- Tiden i Nardo var veldig bra. Jeg slet dessverre en del med skader, og da spesielt i fjor. Men jeg har trivdes veldig godt både spillere og ledelsen der. Vi hadde en fantastisk start på begge sesongene da jeg var der, og det var veldig artig, forteller han.

Nisselua er på

Henrik er fryktelig god til å spille Fantasy Premier League. Et managerspilll som starter i gang nå straks, og det er noe han ser frem til:

- Nisselua er på! Det nærmer seg Premier League-start.

PS: En annen ex-LFKer som har funnet seg ny klubb er Aniekpeno Udoh. Spissen som var på lån hos Levanger i vår skal nå ut på et nytt låneopphold. Denne gangen hos svenske Ljungskile.