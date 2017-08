Norway Cup-eventyret over for Verdal

Sport

Klare for kvartfinale Verdalsjentene fortsetter ferden mot edelt metall på Norway Cup.

Tok ledelsen

Fredag formiddag sto kvartfinale på menyen for Verdals J19-lag på Norway Cup. De har imponert og gjort sakene sine meget bra i Oslo denne uka. I kvartfinalen sto Vålerenga på motsatt banehalvdel.

Det ble en førsteomgang av det målrike slaget. Verdal tok ledelsen tidlig ved kaptein Hanna Sørensen. Hun doblet ledelsen like etterpå, men etter det snudde det totalt.

Vålerenga utlignet en stund etterpå, før de satte inn både 2-2 og 2-3 like før pause.

Enveiskjøring

Enga fortsatte i samme sport etter hvilen. Det tok ikke mer enn fire minutter før det sto 2-5. To kjappe mål gjorde jobben håpløs for verdalingene.

Mot slutten av kampen satte Vålerenga inn sitt sjette for dagen, og det ble sluttresultatet da dommeren blåste av kampen. Dermed ble cupeventyret over for verdalingene. De har imidlertid gjort seg bemerket for gode prestasjoner i hovedstaden. Mange i fotball-Norge vil nok ikke glemme fair play-gesten til Hanna Sørensen med det første.

Unødvendige baklengsmål ødela

Trenerne, Kim Tore Løding og Roar Haugmark, mener moralen ble dårlig da de fikk noen unødvendige mål mot seg.

- Vi leder 2-0, og kan faktisk gå opp til 3-0. Så får vi noen unødvendige og sure mål imot. Da synes vi at moralen faller, oppsummere trenerne til avisa.

Til tross for cup-exit, så er verdalingene alt i alt fornøyd med uka:

- Vi har hatt ei knall uke med fantastiske spillere. Dette lover godt foran opprykkskampen i 3. divisjon!

- Raknet for oss

Kaptein Hanna Sørensen innrømmer at det raknet for dem da Vålerenga kom for alvor inn i kampen.

- Dagens match startet bra med en sjokkåpning. Utover kampen da Enga scoret to kjappe mål, så raknet det for oss, forteller hun.

Også Sørensen påpeker at uka har vært meget bra.

- Uka har vært lærerik, artig og sosial! Nå er vi klare for å kjempe om opprykk til 2. divisjon. Dette var en god oppkjøring frem mot høstsesongen, poengterer Hanna.

