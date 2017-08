Sport

Innspark Høstspøkelset er tilbake på Levanger igjen Perioden etter sommerpausen har vært et mareritt for Levanger i deres tid i OBOS-ligaen, skriver vår kommentator.

Høstsesongen har ikke vært noen solskinnshistorie for Levanger. Den brutale fasiten er to tap på to kamper.

Nå har de tatt turen sørover for å måle krefter mot Strømmen. Tar de poeng i dag?

Innherred følger kampen minutt for minutt!