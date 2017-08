LFK får nytt keepertalent

Sport

Lillestrøm-keeper Emil Ødegaard går til Levanger Fotballklubb på utlån resten av sesongen. Det melder LSK på sine hjemmesider .

- Vi er veldig fornøyd med at Emil Ødegaard får utvikle seg hos Levanger. Emil får muligheten til å bo for seg selv og konkurrere i bra keeperteam. Dette er et ledd i en langsiktig plan for Emils utvikling, sier sportssjef Simon Mesfin i Lillestrøm til lsk.no ved inngangen til helgen.

- Jeg gleder meg til å komme i gang og kjempe om keeperplassen i Levanger. Forhåpentligvis er jeg enda bedre rustet for LSK og Eliteserien når jeg kommer tilbake, sier Ødegaard selv til lsk.no.

I LFK får han trene sammen med Julian Faye Lund, som nå blir i LFK ut 2017. Han kunne bli hentet hjem til Rosenborg dersom storklubben gikk videre i Mesterligakvalifiseringen, men det er nå klart at han fortsatt skal spille for LFK i OBOS-ligaen.

Der får han selskap av Ødegaard, som hentes inn på grunn av at Ola Rygg har fått en langvarig tommelskade og dermed måtte erstattes.

Ødegaard har 27 kamper for LSK 2 samt 22 landskamper for G15 og G18-landslagene.