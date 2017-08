Tapte mot storebror

Sport

Det endte med 4-0-seier til Nessegutten på Markabygda stadion lørdag, da Markabygdas herrelag fra 6. divisjon møtte Nessegutten fra divisjonen over til treningskamp og generalprøve før høstsesongen. Første omgang ble ifølge kampreferatet til Nessegutten på Facebook en jevnspilt affære uten mange sjanser, hvor Markabygda hang med på notene og spilte mye jevnt med «storebror» i rødt. Like før pause spilte imidlertid Ingar Breivik fram Runar Storsve alene med keeper, og sistnevnte scoret kampens første mål ved å sette ballen til side for keeper og i mål.

I andre omgang ble det tøffere for Markabygda, og Kristian Bjørås scoret tidlig på et hjørnespark fra Kristian Aune. Like etter putter Runar Storsve sitt andre for dagen alene med keeper, før Jens Holmen setter inn en heading på hjørnespark fra Svein Andre Lagesen.

Dermed ender kampen 0-4. Ifølge Nessegutten Fotballs eget kampreferat på Facebook var det en perfekt ramme rundt kampen på Markabygda stadion.

- Takk til Markabygda som skaper en fin atmosfære og et fantastisk arrangement, skriver Nessegutten på Facebook.

Nessegutten ligger på sjuendeplass i 5. divisjon avdeling 1 med 13 poeng på sine første ni kamper. Neset leder avdelingen med 22 poeng. De møter Vinne på Vinne stadion torsadg 10. august. Markabygda ligger på sjetteplass i 6. divisjon avdeling 2 med ni poeng på de åtte første kampene. Levangerstudentene leder avdelingen med sine 18 poeng på seks kamper. Markabygda åpner høstsesongen med bortekamp mot nettopp Levangerstudentene torsdag 10. august klokken 20.