Toresen og Pettersen børster støvet av fotballakademiet

Sport

Jann Rindsem startet opp med Elman fotballakademi for noen år tilbake. Dette holdt han på med i to år, før det ble satt på pause da han dro fra klubben. Nå setter Verdal IL i gang med prosjektet igjen, og de har fått med seg to kjente fjes som skal lede det hele.

U-landslagsspillere

Trond Viggo Toresen og Stein Ingar Pettersen skal være henholdsvis hovedtrener og assistenttrener i fotballakademiet. Det er klubben meget fornøyd med.

- Verdal IL har ønsket å starte opp med dette i lang tid, men vi har måttet finne de rette personene til å lede akademiet vårt. Nå har vi fått på plass Trond Viggo og Stein Ingar, og det er vi strålende fornøyd med. Vi mener de er de rette personene til å gjennomføre dette, forteller Verdal ILs Ole Lasse Holmlimo til avisa før han fortsetter:

- Begge har masse erfaring som de kan bidra med her. Blant annet har begge spilt på U-landslaget.

I første omgang skal de ha to økter i uka, og det varer i tre måneder. Oppstarten blir i første uka i september.

Ferdighetsutvikling

Trond Viggo påpeker at dette er et tilbud for de som ønsker å trene litt ekstra.

- Det blir nok litt annerledes enn klubbtreningene. Vi skal ha et fokus på ferdighetsutvikling, og prosjektet er for de som ønsker å trene litt ekstra, forteller Toresen.

Selv har han hatt en stund bort i fra klubben, men nå er han tilbake i blått igjen. I tillegg til å lede akademiet er han trener for barne sine som spiller for Nessegutten.

Fotballakademiet er for spillere født i fra år 2005 til 2007.