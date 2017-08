Facetime-kjærestene

Sport

Kjæresten og samboeren Maja Nordseth er kaptein på Levangers håndballag i 1. divisjon, og ble ikke med på flyttelasset da Stokke meldte overgang fra LFK til eliteserieklubben Kristiansund foran denne sesongen.

– Med fire timers reiseavstand blir det mye Facetime og annen kontakt via sosiale medier. Men det har gått bra, sier Benjamin Stokke (fyller 27 den 20. august) til Tønsbergs Blad.

Savner også Tønsberg litt

Det er nemlig Tønsberg han er fra, og i ferien var han hjemme hos familien et par dager og møtte avisa der nede på Eikbanen - hvor alt startet.

– Jeg savner sommerbyen i blant, særlig når regnet pisker ned på Nordmøre, sier Stokke til avisa.

Eik var ganske gode da Benjamin var liten, men da han var blitt gammel nok til A-lagsspill hadde klubben havnet langt ned i breddefotballen.

Ned for å ta fart

De første årene på senior ble ikke så enkle. Etter to sesonger på FK Tønsberg, en på Sandefjord og to i Mjøndalen måtte han ta et valg.

– Jeg fikk ikke den store tilliten, sier Stokke, som kunne endt opp som middelmådighet eller med å legge fotballskoene på hylla. Istedet ga han det en siste sjanse med å flytte til Levanger.

– Jeg valgte å ta ett steg tilbake for så å gire opp to hakk igjen, konstaterer han i dag om overgangen til den daværende 2. divisjonsklubben.

Trøblete LFK-start

Starten i Levanger var ikke så enkel den heller, uten å kjenne noen og med overdrevent forsøk på å vise seg frem på trening og i kamp.

– Jeg prøvde å vise alt jeg kunne på en gang, noe som fungerte dårlig, sier Stokke. Men gradvis gikk det bedre både på og utenfor banen.

I fjor scoret han og la opp til nesten halvparten av målene til Levanger i 1. divisjon. Det gjorde ham interessant for Kristiansund etter at de hadde rykket opp til eliteserien.

Nyttig

Det har også gått godt. Seks scoringer i serien, deriblant tre i en og samme kamp har fått øynene opp hos flere enn de som kjenner ham.

Om det har vært en litt kronglete veg mot toppen, har det også hatt sine fordeler.

– Når du flytter alene til en ny kant av landet for å spille fotball må du gå noen runder med deg selv. Jeg har blitt sterkere og har vokst mye som menneske på disse årene, konkluderer Benjamin Stokke.

Og Facetime med Maja er jo ikke mer enn et tastetrykk unna, heller.