Denne birdie-putten var med på å sikre femteplassen i Rättvik

Sport

Mandag og tirsdag denne uka konkurrerte den gode golfspilleren i Siljan open i Sverige, hvor det ble spilt to 18-hullsrunder på banen til Rättviks golfklubb.

Den første gikk Fossum på 65 slag, den andre brukte han 69 slag på, og endte totalt på seks under par. Det var spilleren fra Stiklestad Golfklubb tålelig godt fornøyd med.

– Jeg kjempet lenge om seieren, men er uansett fornøyd med en solid turnering, poengterer han på sin egen Facebook-side.

Et blikk på scorekortet forteller at den første runden bestod av tre birdier og sågar en eagle (to under par) på det sjette hullet - et par fem. Det gikk som Fossum selv er inne på veldig bra veldig lenge på den andre runden også, med fem birdier og bare en bogie frem til hull 13.

Så ble det to par, før Fredrik Feragen Fossum kom i trøbbel på hull 16 og 17 med først en bogie og så en dobbel-bogie. Dermed gikk han fra minus ni til minus seks og havnet på en delt femteplass.

Nils Björling fra Falun-Borlänge Golfklubb vant på minus 10.