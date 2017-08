Fikk revansj i lokaloppgjøret

Sport

Høstsesongen i femtedivisjon herrer startet med et brak torsdag kveld, da det var duket for et skikkelig lokaloppgjør i første kamp. Vinne tok i mot Nessegutten. Fjerdeplassen mot syvende. Verdal mot Levanger.

Og denne gang var det vinnesbyggen som trakk det lengste strået. Etter en meget solid førsteomgang var kampen så å si avgjort, da lagene gikk til pause på hele 3-0 til Vinne. Andreomgangen «vant» Nessegutten, men det hjalp ikke stort. Espen Nikolaisens redusering ble bare et trøstemål, og kampen endte med 3-1 i favør Vinne. Dermed ble samtlige tre poeng igjen på Vinne stadion denne torsdagskvelden.

– Førsteomgangen vår var veldig, veldig bra. Det aller meste fungerte, og vi gjør det vi har blitt enig om. Vi kjører over Nessegutten nesten hele omgangen, sier en godt fornøyd Vinne-trener, Jon Biger Selnes, til Innherred.no fredag morgen.

– I andreomgang faller kvaliteten. Vi blir nok litt påvirket av 3-0-ledelsen vår, og er ikke aggressive nok i press eller presise nok i pasningsspillet vårt. Men totalt sett var dette en helt OK første høstkamp, mener Selnes.

Opprykk er målet

Tross tre nye poeng i sekken forblir Vinne på fjerdeplass i avdelingen, siden Kolvereid (3. plass) vant deres kamp på onsdag, og Neset (2. plass) har tre flere poeng med en kamp mindre spilt. Frostingene åpner høstsesongen mot Hegra i morgen, og kan øke forspranget til Vinne til seks poeng. Serieleder Innherred vant også deres første høstkamp, med 4-1 borte mot Overhalla torsdag.

Uansett er det svært jevnt i toppen, og Vinne har på ingen måte lagt bort opprykksdrømmen.

– Det er opprykk som er målet, ja, bekrefter Selnes.

– Men nå har vi blitt enig om å ta en kamp av gangen. Vi er gode nok til å rykke opp, og jeg mener vi har mannskap til å havne blant topp fire i fjerdedivisjon. Det har vi vist når vi har spilt på vårt beste, påstår Selnes.

Startvansker etter ferien

Nessegutten-leiren var naturlig nok ikke like fornøyd med deres begynnelse på andre halvdel av fotballsesongen 2017. Trener Steinar Odin Gjemble mener førsteomgangen var utslagsgivende for kampen, og at nessebyggen har en del å gå på etter ferien.

– Vi kom veldig dårlig i gang, ja. Vinne var først på ballen hele omgangen og var hurtig i angrep. Andreomgangen snudde vi litt opp ned på kampen, men førsteomgangen ble dessverre avgjørende likevel, sier Gjemble, og legger til:

– Jeg tror vi kanskje ikke har kommet helt i gang etter sommerferien. Noen har trent bra, mange har ikke. Og så har vi hatt en del utskiftninger i laget, med flere nykommere som ikke var spilleklare i dag.

I vår var det Gjemble og Nessegutten kom seirende ut av lokaloppgjøret mot Vinne, da de møttes på Nesseguttbanen kunstgress. Dermed fikk Vinne både revansj og en perfekt start på høstsesongen. Ikke nok med det: Andrelaget deres i sjettedivisjon vant også sin første høstkamp, med 4-2 over Inderøy på tirsdag.

Beste prestasjon siden oppstarten

Femtedivisjon var ikke den eneste arenaen for lokaloppgjør torsdag kveld. I sjettedivisjon møttes nemlig Markabygda og Levangerstudentene på Levanger stadion. Noe overraskende endte oppgjøret med 4-1 til bortelaget, Markabygda, etter mål av Carl Frode Utler, Sondre Lomsdal, Lasse Leine og Bjørn Sverre Aakvik. Dermed påførte markabygdingene Levangerstudene sitt første tap for sesongen. Faktisk hadde ikke studentene, som fremdeles leder serien, tapt et eneste poeng hittil!

– Kampen gikk overraskende bra. Dette er opp i mot det beste vi har prestert siden oppstarten i 2016, mener Mats Winnberg, Markabygdas visekaptein.

– Vi jobber kollektivt og støtter hverandre, og jobber som et lag igjen. Dét har vi til tider slitt litt med, på grunn av mye utskifting i laget.

– Var dere overrasket over å slå serielederen?

– Jo da, men det skal sies at studentene ikke hadde full tropp, og de som var der i går ga oss veldig god motstand. Jeg tror ikke de kommer til å gi bort mange flere poeng utover høsten.

Tror på bedring etter skolestart

Levangerstudentenes trener, Vidar Krossbakken Estensen, erkjenner overfor avisa at Markabygda fortjente seieren. Og Winnberg hadde visstnok helt rett i at studentene manglet en del spillere.

– Vi stiller noe svekket, og har mange som ikke er tilbake fra ferie og sommerjobb enda. Det vises godt at vi ikke har spilt fotball sammen på tre måneder. Det er ulempen med å være et studentlag, konstaterer Estensen.

Han vil verken skryte av sitt eget lag eller motstanderen etter gårsdagens nederlag.

– Jeg ville ikke si at Markabygda spilte bra, men vi gjør mange feil – særlig i oppspillsfasen – som gjør at vi blir kontret på. Det utnytter Markabygda. Ellers er det generelt for lavt nivå på samtlige av oss. Tempo og presisjonen må opp framover, om vi skal fortsette å kjempe i toppen, sier Estensen.

Skal unngå høstspøkelset

Det eneste positive skagebyggen trekker fram i sine analyser av kampen, var debutantene Deniz Akat (Trondheim) og Jostein Bergin (Grong). Estensen tror laget vil heve seg etter hvert som spillerne kommer tilbake og får trent i lag. Før ferien var naturligvis selvtilliten høy for studentlaget, der øver oppe på tabellen. Og ett enkelt tap har ikke ødelagt så mye av ambisjonene.

– Føler dere dere sikker på opprykk i år?

– Ikke sikker, men vi kjemper for det. Våre venner i Leksdal begynner å vise tenner, så vi må fortsatt prestere på vårt beste om vi skal klare opprykket. Men nå fokuserer vi på å utvikle vårt eget spill til neste kamp, så får vi se hvor vi ender opp, svarer Estensen.

– Levangerstudentene har jo hatt en stygg tendens til å ha horrible høstsesonger. Vi jobber for å unngå den samme fella i år, lover studentenes trener.

Meldte seg på

Som Estensen nevner, har Leksdal begynt å vise tenner. Det fortsatte de med torsdag kveld, da de beseiret tabellnabo Sørlia/Innherred 2 med 2-1 på bortebane. Leksdal ligger nå på tredjeplass, med like mange poeng som Sørlia/Innherred 2 på andre, men Steinkjer-laget har én kamp mer spilt.

– Vi kjører kampen i 80 minutter og burde punktert den ved flere anledninger, men vi blir litt unøyaktig på siste tredjedel. Så blir vi presset de siste ti etter Sørlia får en redusering etter selvmål av Christoffer Karlsen, forteller Erlend Røstad, Leksdal-spiller og tomålsscorer, dagen derpå.

Smellen Levangerstudentene gikk på kunne han og resten av laget høre helt til Steinkjer.

– Nå øynes det muligheter til opprykk igjen. Det kan bli spenning, for vi har jo to kamper mot Levangerstudentene igjen, vi, påpeker Røstad.

Leksdalingene har også forsterket laget i kampen om opprykk. Andreas Olsen og Ole Christian Røe Oldren signerte begge fra Vuku IL denne uka. Deres erfaring fra fjerdedivisjon skulle vise seg verdifull, da begge skal ha spilt storkamp som midtstoppere i debuten.

Til opplysning begynner Ekne høstsesongen søndag 20. august mot Levangerstudentene, mens Aasguten spiller sin første kamp nå på mandag, mot Fram. Dermed er snart alle lagene i de lavere divisjoner i gang igjen – endelig!